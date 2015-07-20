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    «МЮ» хочет за Де Хеа Наваса и Рамоса

    Мадридский «Реал» продолжает искать пути приобретения вратаря английского «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. В данный момент переговоры клубов находятся в паузе, но будут, скорее всего, продолжены в следующем месяце. Сообщается, что «красные дьяволы» требуют от «сливочных» либо 40 миллионов евро, либо двух футболистов «Реала» - Кейлора Наваса и Серхио Рамоса. Отметим, что испанский защитник до сих пор пытается согласовать с работодателем условия нового контракта.
    После отъезда из Мадрида Икера Касильяса основным голкипером «Реала» является как раз костариканец Навас.

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    Источник: Marca

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    20.07.2015 12:41
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    Комментарии161
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 22 июля 2015, 10:49

      Во 1х Рамос остается, во 2х он один стоит дороже ДДХ.

      0
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      Рейтинг: +708

      Red_team > Ruslan3132 22 июля 2015, 18:02

      Как ты это определил?

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Red_team 22 июля 2015, 20:04

      трансфермаркт
      Sergio Ramos
      Mar 30, 1986 (29) Spain 28,00 Mill. £
      David de Gea
      Nov 7, 1990 (24) Spain 21,00 Mill. £

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +708

      Red_team > Ruslan3132 23 июля 2015, 07:10

      Трансфермаркет ни разу не показатель цены игрока

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 21 июля 2015, 09:06

      Рамос 100% останется!

      0
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      Рейтинг: +2300

      моэм 21 июля 2015, 06:43

      Ну и Бейла до кучи...чего стесняться?..чего,чего а наглости англичанам не занимать.

      1
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      Рейтинг: +88

      dj45 21 июля 2015, 02:25

      Сообщается, что "красные дьяволы" требуют от "сливочных" либо 40 миллионов евро, либо двух футболистов "Реала" - Кейлора Наваса и Серхио Рамоса.
      Источник: http://soccer.ru/news/436146.shtml

      что за бред?Один Рамос больше 40 стоит,а к нему еще Наваса добавили

      1
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      Рейтинг: +88

      dj45 21 июля 2015, 02:22

      Наваса и 15 лямов

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      Рейтинг: +226

      рус фан 21 июля 2015, 02:09

      В МЮ люди хотят слишком много за кипера с годом контракта. Реал уже имеет двух вратарей, так что подобные заявления Англичан вызывают просто усмешку.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 20 июля 2015, 22:26

      круто

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 20 июля 2015, 21:49

      Такие запросы однако)))

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      Рейтинг: +178

      СR7 REAL CR7 20 июля 2015, 19:16

      Рамос остается!!

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 20 июля 2015, 18:49

      просто имею в виду, что в Реале игроки прогрессируют до совершенства... В МЮ у Роналду за 6 лет один Золотой Мяч и одна Золотая Бутса, в Реале за 6 лет - 2 Золотых Мяча и 3 Золотые Бутсы.. Как сказал Луиш Фигу: "Мадридский Реал всегда был и остается мечтой любого футболиста, если хочешь стать королём - то нужно играть в Королевском клубе", или как написал САФ в своей автобиографии - "Игроки МЮ всегда переходили в Реал Мадрид, потому что это клуб-идол, предел мечтаний для любого игрока"... Смирись и вспомни Оуэна, Ван Нистерлоя, Роналду, Бэкхема они просто хотят совершенствоваться и поэтому идут на повышение))) Например: если ты играешь в Амкаре, забиваешь много голов и вдруг тебе поступает предложение от ЦСКА ты же не останешься в Амкаре, правильно?))

      6
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > Vamos_Ramos 20 июля 2015, 18:58

      Полностью согласен!!!

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Vamos_Ramos 20 июля 2015, 19:09

      ох как не согласятся с тобой глорики барсы )) а уж с фигу то тем более))) но соглась МЮ не амкар все же!

      3
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      Рейтинг: +708

      Red_team > Vamos_Ramos 20 июля 2015, 20:08

      Продублирую свой пост: Чушь не неси, Нистелроя и Бэкхема МЮ сам на трансфер выставил по всем известным причинам, но ты тогда, видимо, в детский сад ходил, откуда ж тебе знать об этом

      В МЮ Роналду только рос как великолепный футболист, а в Реал шел уже как обладатель ЗМ, и да, в МЮ он пусть не так результативно играл, но гораздо красивее

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Red_team 21 июля 2015, 14:11

      Да да что правда то правда.Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > Red_team 21 июля 2015, 15:00

      озабоченная малолетка с сиськами на аве называет меня детсадовцем? ахахахахах

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      Рейтинг: +708

      Red_team > Vamos_Ramos 21 июля 2015, 21:19

      Балабольное существо мне отвечает?! Мы с тобой еще поговорим, не испаряйся от позора, а тебе придется!

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