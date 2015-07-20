«МЮ» хочет за Де Хеа Наваса и Рамоса

Мадридский «Реал» продолжает искать пути приобретения вратаря английского «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. В данный момент переговоры клубов находятся в паузе, но будут, скорее всего, продолжены в следующем месяце. Сообщается, что «красные дьяволы» требуют от «сливочных» либо 40 миллионов евро, либо двух футболистов «Реала» - Кейлора Наваса и Серхио Рамоса. Отметим, что испанский защитник до сих пор пытается согласовать с работодателем условия нового контракта.

Икера Касильяса основным голкипером «Реала» является как раз костариканец Навас.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: После отъезда из Мадридаосновным голкипером «Реала» является как раз костариканец Навас.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!