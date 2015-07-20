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    «Локомотив»: Хурадо нам не интересен

    Спортивный директор московского «Локомотива» Кирилл Котов опроверг информацию о том, что его клуб интересуется полузащитником «Спартака» Хосе Мануэлем Хурадо.
    «Это все игры агентов. Испанец нам не нужен», - поведал функционер.
    Скорее всего, в ближайшее время хавбек станет футболистом английского «Уотфорда».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 12:26
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +118

      Evgen44 21 июля 2015, 11:36

      Конечно игры агентов.В это У.Г с рулевой бабой никто не пойдет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 19:34

      это вы зря!

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 20 июля 2015, 16:45

      Прекрасны у агентов игры-сделки,
      Когда бежит игрок из "Спартака",
      И с новым клубом он трофей берёт,
      А статус у агента возрастает,
      Довольны все вокруг!
      И даже Леонид Арнольдович Федун,
      По замкнутому кругу при бабле гуляя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 20 июля 2015, 16:26

      Хурадо и Аршавин,два сапога пара,в Кубани всех собирают.

      0
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      Рейтинг: +18

      RomYu 20 июля 2015, 15:45

      ага, а он прям мечтал ...

      -1
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      Рейтинг: +70

      saimon484 20 июля 2015, 15:25

      паровозы купите макея лучше у нас))
      Брызгалов в подарок.
      Оборона бетон будет!

      2
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > saimon484 20 июля 2015, 16:22

      Приятно наблюдать адекватных болельльщиков Спартака.

      0
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      Рейтинг: +28

      loko7778 20 июля 2015, 14:59

      Очередная деза

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      Рейтинг: +128

      PLipatov 20 июля 2015, 14:22

      а кто такую инфу слышал о его желании перейти?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 13:48

      Вообще то Хурадо уже в Уотфорде) Просто этот клуб тренирует Кике Санчес Флорес, который прекрасно знает на что реально способен Хосе!

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      Рейтинг: +163

      Voronzov 20 июля 2015, 13:37

      страшное дело)

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