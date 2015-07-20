«Монреаль Импакт» вступит в борьбу за Дрогба

можно и туда
«Монреаль Импакт» намерен побороться за нападающего Дидье Дрогба, который в минувшем сезоне выступал за «Челси», а сейчас находиться в статусе свободного агента, сообщает L'Equipe.
Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу другого клуба из MLS – «Чикаго Файр», который предложил соглашение на 1,5 года с зарплатой 2,5 миллиона долларов.
В минувшем сезоне Дрогба в составе «синих» забил 7 голов в 40 играх и помог клубу стать чемпионом Англии.
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