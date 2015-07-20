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    «Монреаль Импакт» вступит в борьбу за Дрогба

    «Монреаль Импакт» намерен побороться за нападающего Дидье Дрогба, который в минувшем сезоне выступал за «Челси», а сейчас находиться в статусе свободного агента, сообщает L'Equipe.


    Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу другого клуба из MLS – «Чикаго Файр», который предложил соглашение на 1,5 года с зарплатой 2,5 миллиона долларов.

    В минувшем сезоне Дрогба в составе «синих» забил 7 голов в 40 играх и помог клубу стать чемпионом Англии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 17:52

      можно и туда

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 20 июля 2015, 15:45

      Дрогба не определился еще ?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 13:06

      Да уж, лучше в Нью-Йорк!

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 20 июля 2015, 12:35

      было бы круто в Нью-Йорк Сити к Лэмпсу, Вилье и Пирло. Вот это составчик для МЛС)

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