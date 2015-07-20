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    «Вест Бромвич» готов заплатить 3 млн фунтов стерлингов за Ламберта

    «Вест Бромвич» намерен предложить «Ливерпулю» 3 млн фунтов стерлингов за нападающего Рики Ламберта, сообщает The Telegraph.


    Напомним, что 33-летний англичанин перебрался в «Ливерпуль» летом 2014 года за четыре миллиона фунтов, сыграв за это время 25 матчей в чемпионате Англии, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 11:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL 21 июля 2015, 10:17

      нельзя продавать!) связка Ламберт-Баллотели будет разрывать штрафную соперника)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      creep 20 июля 2015, 17:33

      Пока хоть что-то дают надо продавать.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:30

      Вест Брому Ламберт больше нужен, а Ливерпулю следует продать его пока есть возможность

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro 20 июля 2015, 14:39

      ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 20 июля 2015, 14:35

      А за сколько его ливер брал?
      Если не ошибаюсь, то "удачный" трансфер.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +708

      Red_team 20 июля 2015, 13:01

      Неее, это символ Ливера, его нельзя продавать =)

      2
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      Рейтинг: +168

      manutd navsegda > Red_team 20 июля 2015, 13:22

      воспитанник клуба "легенда" как никак)))

      1
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      Рейтинг: +708

      Red_team > manutd navsegda 20 июля 2015, 13:33

      И бомбардир от Бога, с ним я спокоен за место Ливера в турнирной таблице =)

      2
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      Рейтинг: +168

      manutd navsegda > Red_team 20 июля 2015, 13:37

      очередной воспитанник остался без кубка АПЛ(

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 12:48

      Самое ему там место

      0
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 20 июля 2015, 12:31

      Для Ламберта это отличный вариант и игровой практики по больше будет.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 июля 2015, 12:29

      Мелочь по английским меркам.

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 20 июля 2015, 12:22

      рики ламберт звезда лузерпуля

      -1
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