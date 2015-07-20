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    На следующей неделе начнется монтаж поля на «Зенит-Арене»

    По словам генерального директора генподрядной организации «Трансстрой» Виталия Лазуткина, монтаж поля на «Зенит-Арене» начнется на следующей неделе.


    «Монтировать газон мы начнем на следующей неделе. Закончить планируем в сентябре, однако траву, финишный слой, мы засеем в следующем году. В этом году мы можем провести пробный засев», - рассказал он.

    Поле будет внутри чаши стадиона только во время матча, в остальное время мы будем выдвигать его наружу. Процесс выдвижения занимает 40 минут. Предусмотрены все необходимые системы - подогрев, аэрация и полив. В январе и феврале поле будет «спать», в эти два месяца мы будем его «замораживать», - сказал Лазуткин.

    Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, рассчитанного на 70 тысяч зрительских мест, началось в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года.


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    Источник: ТАСС

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    20.07.2015 11:41
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +63

      Pleafant 20 июля 2015, 23:40

      Связались с выкатным полем,ради понтов в сытые годы,что сильно удорожило строительство на радость подрядчику.Гораздо дешевле,периодически менять газон.
      Да и при желании можно было договориться с ФИФА не менять проектную численность зрителей,что очень сильно затянуло и удорожило строительство.

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 20 июля 2015, 23:16

      9 лет! Как можно строить стадион 9 лет? Наверное стадион строили 20 человек?

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 июля 2015, 22:42

      на зависть москве все будет по высшему разряду в люкс-исполнении.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 19:17

      ура

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 20 июля 2015, 17:14

      ценник в 3 раза поднимут , окупить же надо всероссийскую стройку

      из 70 тыс мест , тысяч 5ть соберется

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > 3ton 20 июля 2015, 22:43

      думаешь свадьбу карпина и федуна на нашей арене организуют?

      1
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      Рейтинг: +194

      l1l1 20 июля 2015, 16:38

      лол с 2007 года

      0
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      Рейтинг: +98

      клм 868 20 июля 2015, 16:26

      Лучшей команде России-лучший стадион!

      3
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 20 июля 2015, 16:14

      Всего то за 9 лет уложитесь??!! Красавчики а я то думал что ещё лет 5 будете бабло отмывать....

      1
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      Рейтинг: +366

      peduSKA 20 июля 2015, 15:46

      Пришло время не поле монтировать, а с землёй сравнять это сооружение, на потеху всем Россиянам!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 20 июля 2015, 15:33

      Вот это долгострой,олимпийские объекты в Сочи быстрей построили,чем один стадион в Путинграде.Давно бы поменяли подрядчика и глядишь играли бы ужо на новеньком стадионе.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > забайкальский армеец 20 июля 2015, 22:45

      москва, будь она неладна, больно прожорлива!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > kkomov 21 июля 2015, 08:51

      Думаю на такой объект очередь подрядчиков не маленькая,можно было давно поменять. Значит кому то это выгодно.

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