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    Матч ЦСКА – «Спарта» начнётся в 20:00, игра в Праге состоится 5-го августа

    Стало известно время начала домашнего матча ЦСКА со «Спартой» и дата ответной игры в Чехии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра на «Арене Химки» 28 июля начнётся в 20:00. Ответная встреча состоится в Праге 5 августа, точное время начала будет объявлено позднее.



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    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.07.2015 11:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 21 июля 2015, 10:17

      Отлично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 20 июля 2015, 21:29

      нормально. успею.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 19:56

      побеждать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 20 июля 2015, 19:10

      МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 20 июля 2015, 15:43

      Надеюсь нтв покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      клм 868 20 июля 2015, 15:16

      победы ЦСКА! Надо поднимать Россию в рейтинге!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +414

      Tajfun > клм 868 20 июля 2015, 17:14

      Да всем нашим побед в Европе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 20 июля 2015, 14:28

      Успехов и удачи Армейцам и всем нашим командам на Европейской арене.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 20 июля 2015, 14:21

      Надо всё решить уже дома.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 13:01

      Удачи конармии

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      Рейтинг: +71

      kikule 20 июля 2015, 13:00

      вперед!!! удачи ЦСКА!! И ХОРОШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ!!

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