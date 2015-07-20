За продление контракта с «Барселоной» Даниэль Алвес получил бонус в размере 1 млн евро

молодцы!!!
Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес за продление контракта с каталонцами получил миллион евро, информирует Marca.
Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес за продление контракта с каталонцами получил миллион евро, информирует Marca.
молодцы!!!
Все кто может отмывает деньги у Барсы! А они всегда говорят плохо про других игроков! И про Месси мы не забыли, и про Неймара с папашой!!! Теперь на очереди Суарес...
тебе бы барашков пасти а не про бабки каталонии стонать ...бомби бородатый!!
На один сезон его оставлять лишь.
Думаю за этот сезон он их заслужил.
Видаль его на лавку посадит.
да этот чувак классно отыграл .... без вопросов
Не плохой такой бонус
Еще папаше и всем родственникам по 20 миллионов бонусы)))
старый конь доит как может мешок ))) сосиос каталонцев опять будут спорить )))
Этот конь в прошлом сезоне,унизил весь реал и Баварию.
По личным встречам, они проиграли Реалу!