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    За продление контракта с «Барселоной» Даниэль Алвес получил бонус в размере 1 млн евро

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес за продление контракта с каталонцами получил миллион евро, информирует Marca.


    «Барселона» была готова продать 32-летнего бразильца еще летом 2014 года, однако покупатель так и не нашелся. В этом году из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков каталонцы предложили Алвесу новый двухлетний контракт. Таким образом, футболисту и его агенту не только удалось сохранить прежний оклад в 11 миллионов евро в год, но и получить подписной бонус в 1 миллион евро.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 10:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 20 июля 2015, 23:01

      молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 18:37

      Все кто может отмывает деньги у Барсы! А они всегда говорят плохо про других игроков! И про Месси мы не забыли, и про Неймара с папашой!!! Теперь на очереди Суарес...

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > 95-shishani-95 20 июля 2015, 21:27

      тебе бы барашков пасти а не про бабки каталонии стонать ...бомби бородатый!!

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      Рейтинг: +370

      Apsny 20 июля 2015, 16:00

      На один сезон его оставлять лишь.

      1
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      Рейтинг: +36

      aventure61 20 июля 2015, 13:48

      Думаю за этот сезон он их заслужил.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 июля 2015, 13:25

      Видаль его на лавку посадит.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 12:29

      Неплохо так!

      1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 20 июля 2015, 11:55

      да этот чувак классно отыграл .... без вопросов

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 июля 2015, 11:33

      Не плохой такой бонус

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 20 июля 2015, 11:30

      Еще папаше и всем родственникам по 20 миллионов бонусы)))

      6
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 20 июля 2015, 11:29

      старый конь доит как может мешок ))) сосиос каталонцев опять будут спорить )))

      3
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Ruslan3132 20 июля 2015, 11:43

      Этот конь в прошлом сезоне,унизил весь реал и Баварию.

      9
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > Master Football 7 20 июля 2015, 18:35

      По личным встречам, они проиграли Реалу!

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