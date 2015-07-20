Агент Касильяса: «Роналду собрался уходить из «Реала»

на покерстарс проиграл себя!!)))
Известный агент Сантос Маркес, в число клиентов которого входит экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, не исключил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду планирует сменить клуб.
Известный агент Сантос Маркес, в число клиентов которого входит экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, не исключил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду планирует сменить клуб.
на покерстарс проиграл себя!!)))
факты говорят что красные купили эту бабу чтоб хотя бы чампионами днопл стать... у гаала план на пару лет известен..
Продал свою улыбку
хм и куда он , разве в мю или мс
ПСЖ его хочет, но надеюсь Роналду до туда не дойдет
Куда ты Криштиану собрался не у что в Валенсию решил перейти из королевского клуба. Там как раз Легенда Рождается.
ключевое слово-продал... и думается не плохо заработал... а то что другие прощелкали это их проблемы ну или предлагали мало из жадности
круто!
Не пойму, как понять "продал свой образ"?
это типа его стиль при исполнении пенальти,или CR7
Лима - его друг.
По условиям договора, компании Mint Media отходят права на коммерческое использование всех изображений Роналду в течение следующих шести лет за исключением тех, которые использует его клуб.
Напомним, что у Роналду есть собственный бизнес. Он выпускает мужское нижнее белье, одежду, обувь и парфюм. В июне в честь португальца названа ярчайшая молодая галактика, получившая наименование CR7.
Португалец выразил в фейсбуке восхищение бизнес-успехами сингапурца, сделавшего состояние на бирже, и заявил, что уверен в плодотворном сотрудничестве. Он называет такой шаг стратегическим и для себя, и для своей управляющей команды, особенно считает важным выйти на новый уровень в Азии.
Агент не правильно высказался,он продал часть своих акций,а не свой образ!)
Аа, спасибо)
Агента касса не было видно никогда..теперь разговорился.....обижником стал ниче(