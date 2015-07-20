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    Агент Касильяса: «Роналду собрался уходить из «Реала»

    Известный агент Сантос Маркес, в число клиентов которого входит экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, не исключил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду планирует сменить клуб.


    «Кто-нибудь спросит у президента „Реала“ Переса, почему Роналду продал права на свой образ Лиму (владельцу «Валенсии», - прим.)? Это же ненормально. Это означает, что Криштиану собрался уходить из „Реала“. Только представьте, Роналду зарабатывает вне клуба 40 млн евро и отдаёт их владельцу „Валенсии“. Это что-то странное», — цитирует Маркеса AS.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 10:16
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    Комментарии137
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      Рейтинг: +10

      Dji Dji 23 июля 2015, 10:43

      на покерстарс проиграл себя!!)))

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 22 июля 2015, 15:27

      факты говорят что красные купили эту бабу чтоб хотя бы чампионами днопл стать... у гаала план на пару лет известен..

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      Рейтинг: +12

      arsa-fan 22 июля 2015, 05:10

      Продал свою улыбку

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      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 21 июля 2015, 11:22

      хм и куда он , разве в мю или мс

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 21 июля 2015, 13:52

      ПСЖ его хочет, но надеюсь Роналду до туда не дойдет

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 21 июля 2015, 00:57

      Куда ты Криштиану собрался не у что в Валенсию решил перейти из королевского клуба. Там как раз Легенда Рождается.

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      Рейтинг: +73

      SanitarForest 20 июля 2015, 22:27

      ключевое слово-продал... и думается не плохо заработал... а то что другие прощелкали это их проблемы ну или предлагали мало из жадности

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 20 июля 2015, 22:24

      круто!

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      Рейтинг: +13

      Arman_2000 20 июля 2015, 21:43

      Не пойму, как понять "продал свой образ"?

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      Рейтинг: +10

      shamil_095 > Arman_2000 20 июля 2015, 22:12

      это типа его стиль при исполнении пенальти,или CR7

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ > Arman_2000 20 июля 2015, 22:21

      Лима - его друг.
      По условиям договора, компании Mint Media отходят права на коммерческое использование всех изображений Роналду в течение следующих шести лет за исключением тех, которые использует его клуб.
      Напомним, что у Роналду есть собственный бизнес. Он выпускает мужское нижнее белье, одежду, обувь и парфюм. В июне в честь португальца названа ярчайшая молодая галактика, получившая наименование CR7.
      Португалец выразил в фейсбуке восхищение бизнес-успехами сингапурца, сделавшего состояние на бирже, и заявил, что уверен в плодотворном сотрудничестве. Он называет такой шаг стратегическим и для себя, и для своей управляющей команды, особенно считает важным выйти на новый уровень в Азии.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Arman_2000 21 июля 2015, 09:24

      Агент не правильно высказался,он продал часть своих акций,а не свой образ!)

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      Рейтинг: +13

      Arman_2000 > Planet Georgia 24 июля 2015, 13:21

      Аа, спасибо)

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 20 июля 2015, 21:23

      Просто ЭТА РуНЯЛДА ему изменила с пересом вот он и мстит своей бывшей. Мадридские страсти по португейски...

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      Рейтинг: +136

      Бромгексин > киэнджин 21 июля 2015, 07:01

      Просто иди полечи свой котелок дауненок)))

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      Рейтинг: +16

      JeroRamos 20 июля 2015, 21:06

      Агента касса не было видно никогда..теперь разговорился.....обижником стал ниче(

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