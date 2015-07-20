Агент Касильяса: «Роналду собрался уходить из «Реала»

Известный агент Сантос Маркес, в число клиентов которого входит экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, не исключил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду планирует сменить клуб.





«Кто-нибудь спросит у президента „Реала“ Переса, почему Роналду продал права на свой образ Лиму (владельцу «Валенсии», - прим.)? Это же ненормально. Это означает, что Криштиану собрался уходить из „Реала“. Только представьте, Роналду зарабатывает вне клуба 40 млн евро и отдаёт их владельцу „Валенсии“. Это что-то странное», — цитирует Маркеса AS.







