Бартомеу хочет предложить работу в «Барселоне» Абидалю и Пуйолю

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, победивший на выборах президента каталонского клуба, намерен пригласить на работу бывших защитников команды Карлеса Пуйоля и Эрика Абидаля, сообщает испанское интернет-издание Sport.









Абидаль уже дважды отклонял предложения каталонцев о работе в клуе. В ближайшие дни представители «Барселоны» намереваются встретиться с Абидалем и вновь обсудить с ним этот вопрос.





Пуйоль в свою очередь исполнял обязанности помощника бывшего спортивного директора клуба Андони Субисарреты, но после его увольнения и сам покинул «Барселону». Он намерен принять решение о работе по окончании лета.