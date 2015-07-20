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    Бартомеу хочет предложить работу в «Барселоне» Абидалю и Пуйолю

    Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, победивший на выборах президента каталонского клуба, намерен пригласить на работу бывших защитников команды Карлеса Пуйоля и Эрика Абидаля, сообщает испанское интернет-издание Sport.



    Абидаль уже дважды отклонял предложения каталонцев о работе в клуе. В ближайшие дни представители «Барселоны» намереваются встретиться с Абидалем и вновь обсудить с ним этот вопрос.

    Пуйоль в свою очередь исполнял обязанности помощника бывшего спортивного директора клуба Андони Субисарреты, но после его увольнения и сам покинул «Барселону». Он намерен принять решение о работе по окончании лета.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 10:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 18:22

      Посмотрим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      Apsny 20 июля 2015, 16:05

      Вряд ли они пойдут при нем туда работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 14:13

      хорошая идея

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 20 июля 2015, 12:53

      Не празднуют Бартомеу бывшие игроки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 20 июля 2015, 12:37

      работе в клуе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      La Masia 20 июля 2015, 12:35

      Им подучиться бы и спокойно можно занимать самые высокие должности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Paveloff 20 июля 2015, 11:57

      Молодец, Перцу у него надо учиться уважению!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 20 июля 2015, 11:52

      красаво Бартомео надо возвращать хороших людей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 20 июля 2015, 11:31

      Трудно представить,что Пуйоль не в Барсе.
      Логично было бы его увидеть вновь в администрации клуба.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 10:25

      Насчёт Абидаля не знаю, а Карлес должен работать в родном клубе!

      4
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