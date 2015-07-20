Бартомеу хочет предложить работу в «Барселоне» Абидалю и Пуйолю

Посмотрим...
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, победивший на выборах президента каталонского клуба, намерен пригласить на работу бывших защитников команды Карлеса Пуйоля и Эрика Абидаля, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Абидаль уже дважды отклонял предложения каталонцев о работе в клуе. В ближайшие дни представители «Барселоны» намереваются встретиться с Абидалем и вновь обсудить с ним этот вопрос.
Пуйоль в свою очередь исполнял обязанности помощника бывшего спортивного директора клуба Андони Субисарреты, но после его увольнения и сам покинул «Барселону». Он намерен принять решение о работе по окончании лета.
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