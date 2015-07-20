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    «Ливерпуль» договорился с «Астон Виллой» о рассрочке выплат за трансфер Бентеке

    «Ливерпуль», договорившийся с «Астон Виллой» о переходе 24-летнего форварда Кристиана Бентеке за 32,5 млн фунтов стерлингов, будет платить за бельгийца частями. По информации The Telegraph, «Ливерпуль» сразу заплатит бирмингемскому клубу 16 млн фунтов сразу, а остальную часть – в рассрочку.

    Бентеке выступает за «Астон Виллу» с 2012 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги форвард провёл 29 матчей (26 — в основном составе), в которых забил 13 голов (один — с пенальти), отдал две результативные передачи, получил одну жёлтую карточку и один раз был удалён с поля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 09:49
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 20 июля 2015, 18:35

      Дожили!!! Уже футболистов в рассрочку покупают!!! Господа "колбасники" не стыдно, только что срубили 70 мультов на продаже "капризули" и покупают Бентеке в рассрочку. А где же вырученные пэсо? Наверное распределили на отходные для Балотелли, Ламберта, Марковича и т.д. по принципу, мы вам заплатим ребята, только свалите!!!

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 20 июля 2015, 16:53

      Усиление для Ливерпуля, главное, чтобы не стал вторым Балотелли.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:31

      Мне почему-то кажется, что этот трансфер будет очередным провалом Лиаерпуля.

      0
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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 20 июля 2015, 14:42

      Дорогой нап однако!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 20 июля 2015, 14:06

      дадада, берите его!

      1
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 20 июля 2015, 13:19

      Когда смотрел его матчи не увидел игрока на такую сумму. Но в принципе он молодой и есть куда расти. Но вспоминается печальные трансферы ливера к примеру тот же Кэррол

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 20 июля 2015, 13:19

      За такую сумму не грех и в рассрочку продать.

      0
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      Рейтинг: +870

      jet_set 20 июля 2015, 13:13

      48 млн евро за обезьяну.
      Это феерично.

      2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > jet_set 20 июля 2015, 14:07

      ты расист?

      3
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 20 июля 2015, 12:55

      Заломили однако Вилланы

      3
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 20 июля 2015, 11:16

      хороший трансфер должен быть! главное без травм, правда 32 фунта дороговато, но все же...

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