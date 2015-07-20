Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уолкотт: «Я уверен, что вскоре новый контракт с «Арсеналом» будет подписан»

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о подписании нового контракта с канонирами.


    «Мой агент разговаривал с руководством клуба. Мне нравится выступать в этом клубе, так что пусть они занимаются этими делами, пока я буду играть в футбол. Сейчас мы ждём следующего матча, но я уверен, что вскоре новый контракт будет подписан. Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл, и я рад быть её частью», — цитирует Уолкотта The Telegraph.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Олег Максимович 21 июля 2015, 00:08

      На месте руководства, послал бы агента лесом, попросив вернуться в январе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Шмавон 20 июля 2015, 19:46

      нужно продлевать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 15:03

      ну молодец.удачи арсеналу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 11:39

      не все надежды оправдал этот спортсмен, а аппетиты хорошие имеет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 > 112910415 20 июля 2015, 18:56

      А у кого сейчас они плохие в футболе? Как играет-так и платят! Не хуже Стерлинга-это как минимум!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 20 июля 2015, 11:05

      Надо оставлять,поможет канонирам в новом сезоне!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Барабуля 20 июля 2015, 10:44

      Повышение ЗП не обоснованное у него. А вот Лаказетта надо подписать скорее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      Hesus_4erez_us > Барабуля 20 июля 2015, 10:50

      Алекс сказал, что на год в Лионе остается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      Барабуля > Hesus_4erez_us 20 июля 2015, 10:53

      А контракт у него до какого года?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 10:31

      Тогда молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      f_live 20 июля 2015, 10:29

      Уверен, что Тео останется и с ним контракт продлят, сейчас он очень прибавил во многих аспектах и в новом сезоне должен быть очень полезным игроком, главное избежать травм и тогда будет счастье!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      shpa40k 20 июля 2015, 10:28

      только есть один нюанс. тео хочет повышения зарплаты, мне только интересно за что? чем он заслужил это повышение? вечный лазаретчик, 5 матчей сыграет за сезон и поднимай ему з/п...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 10:04

      Уолкотт полезен Арсеналу, поэтому подпишут!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11