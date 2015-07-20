Уолкотт: «Я уверен, что вскоре новый контракт с «Арсеналом» будет подписан»

На месте руководства, послал бы агента лесом, попросив вернуться в январе
Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о подписании нового контракта с канонирами.
Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о подписании нового контракта с канонирами.
На месте руководства, послал бы агента лесом, попросив вернуться в январе
нужно продлевать
ну молодец.удачи арсеналу.
Надо оставлять,поможет канонирам в новом сезоне!
Повышение ЗП не обоснованное у него. А вот Лаказетта надо подписать скорее.
А контракт у него до какого года?
Уверен, что Тео останется и с ним контракт продлят, сейчас он очень прибавил во многих аспектах и в новом сезоне должен быть очень полезным игроком, главное избежать травм и тогда будет счастье!
только есть один нюанс. тео хочет повышения зарплаты, мне только интересно за что? чем он заслужил это повышение? вечный лазаретчик, 5 матчей сыграет за сезон и поднимай ему з/п...
Уолкотт полезен Арсеналу, поэтому подпишут!