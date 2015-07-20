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    Тиаго Алькантара: «Из-за травмы колена я потерял почти год»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара посетовал на то, что дважды получал травму колена и надолго выбывал из строя.


    «До сих пор мне приходилось в «Баварии» нелегко из-за травмы колена. Я потерял почти год. Поэтому сейчас у меня такое впечатление, будто предстоящий сезон будет для меня вторым в составе «Баварии». Однако сейчас я вновь в стопроцентном состоянии, и у меня много целей», — приводит слова Алькантары официальный сайт «Баварии».

    Напомним, что испанец перешел из «Барселоны» в стан мюнхенцев перед стартом сезона-2013/14.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 09:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 20 июля 2015, 21:57

      Удачи,еще полностью не розкрылся

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 20 июля 2015, 18:21

      Здоровья. Прибавляй в игре и показывай свой талант.

      0
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      Рейтинг: +29

      Леон1979 20 июля 2015, 13:11

      понимаю на все 100, аналогичная проблема

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 12:54

      интересно.что он потерял в 2 полуфиналах с барсой.что сыграл так паршиво.

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 20 июля 2015, 18:22

      Испугался бывших товарищей.))

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      Рейтинг: +114

      neomessi 20 июля 2015, 11:32

      Очень талантливый игрок, но из-за травм он потерял много времени и не смог показать ту игру которую хочет Пеп.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 10:32

      Здоровья в будущем

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 10:05

      здоровья желаю и игры без травм!

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem 20 июля 2015, 09:53

      Надеюсь теперь обойдется без травм!

      4
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