Моуриньо: «Если «Атлетико» хочет вернуть Филипе Луиса то должен будет заплатить за него»

правильно
Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо отметил, что клуб не позволит защитнику Филипе Луису покинуть его в статусе свободного агента. Ранее президент мадридского «Атлетико» заявил о желании клуба вернуть бразильца.
Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо отметил, что клуб не позволит защитнику Филипе Луису покинуть его в статусе свободного агента. Ранее президент мадридского «Атлетико» заявил о желании клуба вернуть бразильца.
правильно
кеп
ну хотя бы заплатить по меньше.
Наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью заявил, что он постарается выиграть чемпионат Англии с теми же футболистами, кому удалось выиграть титул в прошедшем сезоне.
"Лучшие клубы с лучшими тренерами не делают плохих трансферов. Я не ожидаю последовательных покупок, я надеюсь на хороший результат. Я принял вызов, я не боюсь. Я не могу тратить безумные средства, да и работать только с избранными футболистами не доставляет наслаждения, а успех вам совсем не гарантирован. Я просто не хочу потерять интерес к своей работе"
"Безумный трансферный рынок. По-другому я не могу назвать этот год. С каждым годом цены растут и становятся просто огромными. В Англии очень завышенные цена на местных футболистов. Такие безумные деньги за Стерлинга мог отдать лишь безумец. В следующем году будут покупки и по 60 миллионов фунтов стерлингов, а дальше все больше. Я не вижу работы финансового Fair Play и не вижу разницы между сезонами. У кого есть средства, тот покупает лучшее, у кого не было денег, так и продолжает искать игроков на другом рынке"
"У меня есть только один шанс выиграть чемпионат Англии снова, и мы будем защищать титул с теми же игроками. Это большой вызов для всех нас, и мои игроки должны показать, что они могут позволить себе, быть лучшими и в наступающем сезоне. Если они думают: "Я провел отличный сезон", недостаточно"
"Джон Терри провел отличный матч, но в следующем не хватило его концентрации – он должен быть лучше. Сеск Фабрегас провел прошлый год на очень-очень высоком уровне и был фантастически крут, но в наступившем году он был посредственным игроком. Конечно, другие клубы тоже улучшают свой состав, но и мы должны идти в том же русле"
"Наши прямые конкуренты вкладывают огромные суммы на рынке, они пытаются стать лучше с новыми игроками и завоевать титул, они чувствуют, что заслужили его и хотят трофей забрать себе. Другие соперники, которые будут играть против чемпионов, будут играть с удвоенной мотивацией и это честь для нас, победить их"
"Я не могу остановить наших соперников на трансферном рынке, и я не могу сделать их состав меньше, не могу заставить играть их против нас, как с обычным клубом, но я могу влиять на своих игроков. Они должны смотреть на меня и увидеть, что моя мотивация даже выше, чем в прошлом сезоне. Мы должны работать с удвоенной энергией, ведь я ожидаю от них защиты титула"
Роман Аркадьевич, Маур - умный мужик!
Кругом одни бизнесмены, мля!
Люди по тихой грусти превращаются в товар!
ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ТОВАР!
они не против быть товаром с безумной заработной платой за пинание мячика
благотворительность- не его конёк!
Даже такой богатый клуб как Челси всегда старается искать выгоду от трансферов! Вообщем то все правильно делают. Интересно, а синие продадут бразильца за меньшую сумму, чем ту, которую за него заплатили Атлетико год назад? Просто нет причин у Челси увеличивать сумму за его трансфер)
Хотят продать по такой же цене, что и брали.
Это вполне логично.
А амортизацию посчитать не хотите?)
Луис же не помолодел
побыстрее бы от него избавиться, игрок неплохой, но при живом аспи ему только на замену выходить, пользы 0
Тогда зачем Челси его приобретал? Понятно, что нужно было найти замену Эшли Коулу. А получилось, что Филипе Луис заменил англичанина на скамейке запасных)
никто не ожидал, что аспи слева станет настолько идеально, приобретали заща в основу, но он оказался слабее формального правого дефа на своем левом фланге
Распили-ка-это прибавляет от сезона к сезону. Не может остановиться никак. Хоть он и номинально правый деф, играет прекрасно слева. Луису его не вытеснить
А вот в сборной Испании Аспиликуэта не часто играет слева. В основном как раз справа)
Ведь до прихода Луиса Аспили играл невсегда уверенно!)а как пришел стал сразу лучше играть эт я тоже заметил)
также и Виллиан. С приходом квадрата стал играть лучше
Нельзя его одавать он хороший защитник его опыт нам поможет следующем сезоне.....)))))