Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуриньо: «Если «Атлетико» хочет вернуть Филипе Луиса то должен будет заплатить за него»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо отметил, что клуб не позволит защитнику Филипе Луису покинуть его в статусе свободного агента. Ранее президент мадридского «Атлетико» заявил о желании клуба вернуть бразильца.



    «Если они хотят вернуть футболиста, то должны будут заплатить за него. И если он уйдёт, то мы должны будем в свою очередь приобрести игрока на его место, чтобы сохранить сбалансированность в команде», — цитирует португальского специалиста Sky Sports.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 20 июля 2015, 22:22

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      TiffosoBianconero 20 июля 2015, 15:12

      кеп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 15:02

      ну хотя бы заплатить по меньше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Роман Аркадьевич 20 июля 2015, 12:28

      Наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью заявил, что он постарается выиграть чемпионат Англии с теми же футболистами, кому удалось выиграть титул в прошедшем сезоне.
      "Лучшие клубы с лучшими тренерами не делают плохих трансферов. Я не ожидаю последовательных покупок, я надеюсь на хороший результат. Я принял вызов, я не боюсь. Я не могу тратить безумные средства, да и работать только с избранными футболистами не доставляет наслаждения, а успех вам совсем не гарантирован. Я просто не хочу потерять интерес к своей работе"

      "Безумный трансферный рынок. По-другому я не могу назвать этот год. С каждым годом цены растут и становятся просто огромными. В Англии очень завышенные цена на местных футболистов. Такие безумные деньги за Стерлинга мог отдать лишь безумец. В следующем году будут покупки и по 60 миллионов фунтов стерлингов, а дальше все больше. Я не вижу работы финансового Fair Play и не вижу разницы между сезонами. У кого есть средства, тот покупает лучшее, у кого не было денег, так и продолжает искать игроков на другом рынке"

      "У меня есть только один шанс выиграть чемпионат Англии снова, и мы будем защищать титул с теми же игроками. Это большой вызов для всех нас, и мои игроки должны показать, что они могут позволить себе, быть лучшими и в наступающем сезоне. Если они думают: "Я провел отличный сезон", недостаточно"

      "Джон Терри провел отличный матч, но в следующем не хватило его концентрации – он должен быть лучше. Сеск Фабрегас провел прошлый год на очень-очень высоком уровне и был фантастически крут, но в наступившем году он был посредственным игроком. Конечно, другие клубы тоже улучшают свой состав, но и мы должны идти в том же русле"

      "Наши прямые конкуренты вкладывают огромные суммы на рынке, они пытаются стать лучше с новыми игроками и завоевать титул, они чувствуют, что заслужили его и хотят трофей забрать себе. Другие соперники, которые будут играть против чемпионов, будут играть с удвоенной мотивацией и это честь для нас, победить их"

      "Я не могу остановить наших соперников на трансферном рынке, и я не могу сделать их состав меньше, не могу заставить играть их против нас, как с обычным клубом, но я могу влиять на своих игроков. Они должны смотреть на меня и увидеть, что моя мотивация даже выше, чем в прошлом сезоне. Мы должны работать с удвоенной энергией, ведь я ожидаю от них защиты титула"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 > Роман Аркадьевич 20 июля 2015, 23:08

      Роман Аркадьевич, Маур - умный мужик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 20 июля 2015, 11:43

      Кругом одни бизнесмены, мля!
      Люди по тихой грусти превращаются в товар!
      ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ТОВАР!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > juventus186 20 июля 2015, 11:47

      они не против быть товаром с безумной заработной платой за пинание мячика

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 11:27

      благотворительность- не его конёк!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 11:23

      Логично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 11:06

      Даже такой богатый клуб как Челси всегда старается искать выгоду от трансферов! Вообщем то все правильно делают. Интересно, а синие продадут бразильца за меньшую сумму, чем ту, которую за него заплатили Атлетико год назад? Просто нет причин у Челси увеличивать сумму за его трансфер)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > alessios1990 20 июля 2015, 11:42

      Хотят продать по такой же цене, что и брали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 > George-CFC 20 июля 2015, 11:45

      Это вполне логично.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Tonik-ID > alessios1990 20 июля 2015, 13:55

      А амортизацию посчитать не хотите?)

      Луис же не помолодел

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Chelseaman 20 июля 2015, 10:54

      побыстрее бы от него избавиться, игрок неплохой, но при живом аспи ему только на замену выходить, пользы 0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Chelseaman 20 июля 2015, 11:03

      Тогда зачем Челси его приобретал? Понятно, что нужно было найти замену Эшли Коулу. А получилось, что Филипе Луис заменил англичанина на скамейке запасных)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      Chelseaman > alessios1990 20 июля 2015, 11:10

      никто не ожидал, что аспи слева станет настолько идеально, приобретали заща в основу, но он оказался слабее формального правого дефа на своем левом фланге

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > alessios1990 20 июля 2015, 11:41

      Распили-ка-это прибавляет от сезона к сезону. Не может остановиться никак. Хоть он и номинально правый деф, играет прекрасно слева. Луису его не вытеснить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 > George-CFC 20 июля 2015, 11:47

      А вот в сборной Испании Аспиликуэта не часто играет слева. В основном как раз справа)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      lampardd555 > George-CFC 20 июля 2015, 13:41

      Ведь до прихода Луиса Аспили играл невсегда уверенно!)а как пришел стал сразу лучше играть эт я тоже заметил)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > lampardd555 20 июля 2015, 13:56

      также и Виллиан. С приходом квадрата стал играть лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Синий Лев95 20 июля 2015, 10:51

      Нельзя его одавать он хороший защитник его опыт нам поможет следующем сезоне.....)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11