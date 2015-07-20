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    Ван Гаал: «Возможно, до закрытия трансферного окна будет сюрприз»

    Главный тренер »Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не исключил возможного приобретения нападающего во время летнего трансферного окна.

    «У нас все еще есть Руни, который может играть в атаке. Все писали об этом, и я это услышал. Кроме того, есть Чичарито и, пожалуй, Уилсон, – цитирует Ван Гаала The Guardian. – Будет ли новый форвард? Возможно, до закрытия трансферного окна будет сюрприз. Чичарито возвращается к нам 25 июля, и в отсутствие Фалькао и Ван Перси его шансы увеличиваются.

    Таблица летних трансферов АПЛ.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 09:14
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 21 июля 2015, 03:18

      Главное чтобы был приятный сюрприз...

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 20 июля 2015, 22:36

      Все равно эти Бенземашки,Лаказзетки,Каваньки,Кейны ,ну будут забивать, как роботы. А такому клубу-БРЭНДУ,как МЮ ,нужны художники,как РВП,Ибра,Луис Суарес. Сдается Левандовски, может стать таким,если будет слушаться ЛВГ, ЛВГ может огранять Алмазы.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Van Vanovich 21 июля 2015, 00:38

      Левандовски ЛВГ и МЮ на фиг не сдался его устраивает всё в Баварии.

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > AlexanderP622 21 июля 2015, 18:56

      Хех. Несколько лямов и Левандовски будет в кармане МЮ)

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Van Vanovich 21 июля 2015, 19:35

      Нет не будет. Бавария не отдаст и Румминиге уже сказал , что никто из футболистов Баварии больше не перейдёт в МЮ.И Бавария меньше чем за 70 не отдаст Левандовски.
      Мечтать не вредно мешок Юнайтед и псих Ван Гаал.

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      Рейтинг: +256

      Arhive 20 июля 2015, 19:31

      обхохочешься.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 14:57

      мю команда сюрпризов при ван гале.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Die Roten 20 июля 2015, 18:57

      МЮ это команда идиотов при Ван Гаале причём он самый главный из всех.
      И денежный мешок №1 в Мире.С чем я МЮ с радостью поздравляю.

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      Рейтинг: +193

      man_united red > AlexanderP622 20 июля 2015, 21:21

      обьясни,что такое денежный мешок?

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > man_united red 21 июля 2015, 00:34

      Клуб, который готов почти без раздумий выбросить целое состояние за футболиста, применение которому ещё даже толком не придумал тренерский штаб.
      Клуб-транжира или клуб у которого нет никаких традиций. Трансферная политика или философия развития.
      У «манкунианцев» деньги водились всегда, но только с недавних пор своей трансферной политикой «красные дьяволы» стали так сильно напоминать тех, над кем любили смеяться болельщики команды, указывая конкурентам на то, что они разбрасываются деньгами.
      По другому Манчестнр Юнайтед сейчас это клуб-транжира, или, как сейчас модно говорить, денежным мешком.


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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ > AlexanderP622 21 июля 2015, 10:36

      Идиёт, не иначе. МЮ приобретает нужных футболистов за разумные деньги, которые, прошу заметить, сам и зарабатывает.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Катя_МЮ 21 июля 2015, 13:16

      МЮ покупает всех последнее время за любые деньги.МЮ-это денежный мешок.

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ > AlexanderP622 21 июля 2015, 14:03

      Советую обратиться к психиатру. А мы с тобой закончили.

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      Рейтинг: +136

      Dodge87 20 июля 2015, 13:19

      ну я лично хотел бы увидеть рамоса в оборонке,чем форварда какого то..

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      Рейтинг: +136

      Dodge87 20 июля 2015, 13:18

      ну я думаю все таки кавани обменяют на Ди Му

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 июля 2015, 13:13

      Неужели Рона

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      Рейтинг: +708

      Red_team 20 июля 2015, 13:10

      Кейн, Левандовски, Лаказетт, Гризманн... остальные не нужны, лучше уж так, чем со всякими дорогущими бревнами Каванями

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      Рейтинг: +109

      Spectr 20 июля 2015, 12:56

      Извините за вопрос,почему Чичарито горохом называете?Это прозвище так переводится?Я не в курсе просто

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      Рейтинг: +708

      Red_team > Spectr 20 июля 2015, 13:12

      Чичаро - по-мексикански горох(его отец), а он - горошек

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      Рейтинг: +109

      Spectr > Red_team 20 июля 2015, 13:14

      Ну я так и думал,спасибо

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 20 июля 2015, 11:25

      все равно выше 4 место вы не поднимитесь.

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > nnbb199O 20 июля 2015, 11:28

      фанат 4 места говорит о 4 месте...

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > просто сашка 20 июля 2015, 11:41

      Вообще то заняли 3 мета а мю 4 -й, не путай 3 с 4. ))

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > nnbb199O 20 июля 2015, 11:46

      я в общем говорю))) я к тому что человек, который болеет за команду, чья цель охранять 4 место, не имеет право даже образно ставить кого то на это место)

      19
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      Рейтинг: +69

      Garri98 > nnbb199O 20 июля 2015, 12:45

      подыми статистику, и проверь кому принадлежит ваше четвертое место. Ты как болела Ливерпуля, пытаешься на ка ка ть на тех кто намного выше чем ты, а когда приходишь в себя ты сам весь в дер - ме.

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      Рейтинг: +319

      киэнджин > Garri98 20 июля 2015, 13:01

      ава супер

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > Garri98 20 июля 2015, 20:26

      Мальчик у тебя проблема с психикой, и поменяй авку. мю давно уже не тот ))

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