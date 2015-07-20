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    Экдаль: «Мне хотелось играть именно в Бундеслиге, потому что это лучший чемпионат в мире»

    Полузащитник «Гамбурга» Альбин Экдаль прокомментировал свой переход в немецкий клуб из «Кальяри», который получил за хавбека 4,5 миллиона евро.


    «Я очень счастлив быть в «Гамбурге», – приводит Tmw слова Экдаля. – Мне хотелось играть именно в Бундеслиге, потому что это лучший чемпионат в мире. Тут великолепные стадионы и отличные болельщики. У меня были и другие предложения, но мне хотелось именно этого».

    В минувшем сезоне футболист сборной Швеции провел за клуб 34 матча, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 09:00
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +39

      ZeuSS 20 июля 2015, 21:51

      Интересно за какие 4.5 миллиона евро если на трансфер Холтби потратили 6 миллионов,а руководство говорило что на трансферы выделят только 10 миллионов,или это данные не точные,или нашли нового спонсора

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      This is HSV 20 июля 2015, 19:04

      Добро пожаловать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 12:52

      удачи в гамбурге

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 11:22

      Тогда удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 20 июля 2015, 10:57

      Были бы ещё конкуренты Баварии вообще было бы отлично!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 10:08

      всё-таки лучший чемпионат, английский!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Triem 20 июля 2015, 09:55

      Верно говорит)!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Italianec93 20 июля 2015, 09:46

      Упал чтоле

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 20 июля 2015, 09:18

      Парень, видимо, даже не подозревает о существовании таких стран как Испания и Англия.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Lugo-Chelsea 20 июля 2015, 09:17

      По мне так это самый скучный чемпионат из Топ-4.

      2
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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Lugo-Chelsea 20 июля 2015, 12:52

      ну вот скучным бундеслигу никак не назовешь.

      0
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