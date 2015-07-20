Экдаль: «Мне хотелось играть именно в Бундеслиге, потому что это лучший чемпионат в мире»

Интересно за какие 4.5 миллиона евро если на трансфер Холтби потратили 6 миллионов,а руководство говорило что на трансферы выделят только 10 миллионов,или это данные не точные,или нашли нового спонсора
Полузащитник «Гамбурга» Альбин Экдаль прокомментировал свой переход в немецкий клуб из «Кальяри», который получил за хавбека 4,5 миллиона евро.
«Я очень счастлив быть в «Гамбурге», – приводит Tmw слова Экдаля. – Мне хотелось играть именно в Бундеслиге, потому что это лучший чемпионат в мире. Тут великолепные стадионы и отличные болельщики. У меня были и другие предложения, но мне хотелось именно этого».
В минувшем сезоне футболист сборной Швеции провел за клуб 34 матча, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
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