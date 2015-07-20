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    Стерлинг: «Есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе»

    Новичок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что «горожане» будут доминировать в Англии и Европе в ближайшем будущем.


    «Клуб движется в определенном направлении последние годы, – приводит Goal слова Стерлинга. – Прогресс налицо – есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе. Участвовать в Лиге чемпионов всегда здорово. Будучи молодым игроком, всегда хочет попробовать себя в лучшем соревновании, в матчах с лучшими футболистами».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:54
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 22 июля 2015, 20:38

      Рахим сделал свой выбор. Будут ли доминировать , ой как не верится , хотя трансферное окно еще не закрыто продадут: Джеко, Фернандо, Йоветичя ,Санья может еще Клиши и Насри. А кого купят еще не понятно говорили о Баркли ,Де Брюне и Алексе Сандро.

      0
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      Рейтинг: +58

      Wh_Rabbit 22 июля 2015, 02:28

      Есть ощущение что ты конкретно на***ался

      0
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      Рейтинг: +16

      West London Blue 20 июля 2015, 23:56

      Средний возраст Сити великоват для этого, даже с учетом Стерлинга. Если они в 1/4 никак не могут выйти, какое там доминирование.

      0
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 20 июля 2015, 23:51

      посмотрим, посмотрим, Челси первый))

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 20 июля 2015, 22:36

      Это ощущение, что Сити будет доминировать и в Англии и в Европе у многих ещё с 2011, но как-то всё не удаётся.

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      Рейтинг: +11

      BELERIN 20 июля 2015, 22:27

      есть ощушение что я наебал и заработал до конца своей жизни

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 20 июля 2015, 22:19

      тут тебе не здесь!

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 20 июля 2015, 17:24

      Это ощущение скорее всего возникло там где и диарея.

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      Рейтинг: +61

      diplomatik 20 июля 2015, 17:11

      Воспитанник Манчестер Сити знает о чем говорит)))))

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      Рейтинг: +49

      dimOK752 20 июля 2015, 16:37

      Роджерс: "Есть ощущение, что Рахим очень любит деньги".

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