Габбиадини: «Сарри очень трепетно относиться к малейшим деталям»

Полузащитник «Наполи» Маноло Габбиадини подчеркнул, что новый главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри придает большое значение мельчайших деталям игрового процесса.





«Сарри очень трепетно относиться к малейшим деталям, – приводит Tmw слова Габбьядини. – В Серии А любая мелочь чрезвычайно важна. При схеме «4-3-1-2» тренер пробует меня на позиции нападающего, а при расстановке «4-3-3» – как центрального форварда или крайнего правого. Лично мне первый вариант подходит больше. Наши соперники серьезно усиливаются, но и у нас боеспособный коллектив. Чемпионат обещает быть жарким».







