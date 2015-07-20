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    Габбиадини: «Сарри очень трепетно относиться к малейшим деталям»

    Полузащитник «Наполи» Маноло Габбиадини подчеркнул, что новый главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри придает большое значение мельчайших деталям игрового процесса.

    «Сарри очень трепетно относиться к малейшим деталям, – приводит Tmw слова Габбьядини. – В Серии А любая мелочь чрезвычайно важна. При схеме «4-3-1-2» тренер пробует меня на позиции нападающего, а при расстановке «4-3-3» – как центрального форварда или крайнего правого. Лично мне первый вариант подходит больше. Наши соперники серьезно усиливаются, но и у нас боеспособный коллектив. Чемпионат обещает быть жарким».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +56

      AC M1lan 21 июля 2015, 12:11

      "относиться"?
      Автор, в заголовке ошибка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:35

      В новом сезоне Маноло может показать более серьёзные результаты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 14:08

      посмотрим еще.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 11:20

      Молодец Сарри

      0
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      Рейтинг: +14

      Cristiano Ronaldo07 20 июля 2015, 09:03

      Редактор!ошибочку-то хоть исправьте!:)

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      Рейтинг: +1678

      cska plus > Cristiano Ronaldo07 20 июля 2015, 10:16

      у редактора семь классов образования!

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola 20 июля 2015, 08:53

      Ерофеев Андрей, в данном конкретном случае "относится" пишется без мягкого знака. Учите русский, редактор)

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