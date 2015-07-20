Зуев: «Мы должны выкинуть из головы все, чего добились, и работать дальше»

Полузащитник юношеской сборной России Александр Зуев поделился мнением о финальном матче Чемпионата Европы против Испании.
«Считаю, что мы достойно выступили на чемпионате, – сказал Зуев. – Испанцы просто оказались сильнее нас. Чего-то не хватило, может быть, в атаке, да и без мяча играть сложно. Но серебра мало, хотим еще одно золото к тому, что мы выиграли два года назад. Мы еще вернемся!
Чтобы прогрессировать в клубах, нам надо выкинуть из головы то, чего мы добились. Просто работать дальше. К тому же, нам поможет лимит, ведь мы будем чаще играть».
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