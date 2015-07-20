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    Зуев: «Мы должны выкинуть из головы все, чего добились, и работать дальше»

    Полузащитник юношеской сборной России Александр Зуев поделился мнением о финальном матче Чемпионата Европы против Испании.


    «Считаю, что мы достойно выступили на чемпионате, – сказал Зуев. – Испанцы просто оказались сильнее нас. Чего-то не хватило, может быть, в атаке, да и без мяча играть сложно. Но серебра мало, хотим еще одно золото к тому, что мы выиграли два года назад. Мы еще вернемся!

    Чтобы прогрессировать в клубах, нам надо выкинуть из головы то, чего мы добились. Просто работать дальше. К тому же, нам поможет лимит, ведь мы будем чаще играть».



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +192

      Дед Мазая 20 июля 2015, 20:31

      "К тому же, нам поможет лимит, ведь мы будем чаще играть". (c)

      А в Европе слабо себя попробовать? Да, там придется некоторое время за еду играть, паспорт не поможет...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 11:02

      и фортуна должна улыбнуться

      0
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 20 июля 2015, 10:37

      Никакой лимит не поможет,если в головах дурь. А у молодых футболистов уровень IQ пропорционально снижается,когда гонорар растет.;)

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 10:01

      молодец Саша, правильно толкуешь, поздравляю с серебром!

      0
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      Рейтинг: +227

      Igrov 20 июля 2015, 09:48

      в правильном направлении мыслит.

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      Рейтинг: +1532

      starche 20 июля 2015, 09:35

      Время покажет........

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      Рейтинг: +3081

      drug01 20 июля 2015, 09:23

      Чтобы эти слова были пророческеми!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 июля 2015, 09:17

      Успехов в молодёжке и основной сборной! Пацаны, докажите, что талантов в России хватает и футбольных!

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      Рейтинг: +234

      CL2014 20 июля 2015, 09:07

      Все слова мне его нравились покуда он не сказал о лимите что он якобы "поможет".

      Он вам поможет бабки башенные получать типа Кокорина, и на этом вся карьера...
      Если футболист работает и ставит перед собой цели то лимит ему не поможет а только навредит. Будет считать что он уже в основе и уже все сделано, а без лимита иностранцы заставят русских пахать и биться за место в составе всегда, что и сделает футболистов сильнее. Почему наши не могут на рубежом заиграть? Потому что они такой конкуренции никогда не видали, привыкли в россии играть - когда выходят и играют только за счет паспорта.
      Вот одним словом и саммари нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +658

      Zivs 20 июля 2015, 09:02

      пожелаю успеха!

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