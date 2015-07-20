Аквилани может продолжить карьеру в «Марселе»

удачи.
«Марсель», продолжающий поиски полузащитника, обратил внимание на полузащитника Альберто Аквилани, который является свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport,
Последней командой 31-летнего хавбека была «Фиорентина», за которую он выступал с 2012 года. В минувшем сезоне бывший футболист «Милана», «Ювентуса» и «Ливерпуля» провел в составе «фиалок" 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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