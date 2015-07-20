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    Аквилани может продолжить карьеру в «Марселе»

    «Марсель», продолжающий поиски полузащитника, обратил внимание на полузащитника Альберто Аквилани, который является свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport,


    Последней командой 31-летнего хавбека была «Фиорентина», за которую он выступал с 2012 года. В минувшем сезоне бывший футболист «Милана», «Ювентуса» и «Ливерпуля» провел в составе «фиалок" 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +865

      ROIS 20 июля 2015, 10:17

      удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:11

      Как вариант

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