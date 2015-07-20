Сборная Панамы – в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ

Фаворит явно не они.
Сборная Панамы одержала победу над Тринидадом и Тобаго в серии пенальти в четвертьфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ. Основное и дополнительное время встречи закончились при счете 1:1 – Техеда вывел панамцев вперед на 37-й минуте, однако гол Джонса восстановил равновесие.
В полуфинале Панама сыграет с победителем пары Мексика – Коста-Рика.
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