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    Сборная Панамы – в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ

    Сборная Панамы одержала победу над Тринидадом и Тобаго в серии пенальти в четвертьфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ. Основное и дополнительное время встречи закончились при счете 1:1 – Техеда вывел панамцев вперед на 37-й минуте, однако гол Джонса восстановил равновесие.


    В полуфинале Панама сыграет с победителем пары Мексика – Коста-Рика.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 06:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 22 июля 2015, 20:34

      Фаворит явно не они.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Аталанта 21 июля 2015, 17:08

      там мексика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 20 июля 2015, 09:49

      С Мексикой такое не прокатит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 20 июля 2015, 09:02

      Молодцы

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