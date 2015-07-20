Адриано дал согласие на перехода в «Рому»

Последний сезон слабовато отыграл, а так жаль. Надеюсь у нас найдется подобный таскальщик рояля
Руководство «Ромы» достигло соглашения с защитником «Барселоны» Адриано о переходе в римский клуб, утверждает Sky. Финансовые подробности будущего контракта не сообщаются. В ближайшее время итальянцы вступят в переговоры с каталонцами, чтобы оформить сделку в кратчайшие сроки.
В минувшем сезоне 30-летний Адриано провел в составе «Барселоны» 27 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
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