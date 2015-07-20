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    Адриано дал согласие на перехода в «Рому»

    Руководство «Ромы» достигло соглашения с защитником «Барселоны» Адриано о переходе в римский клуб, утверждает Sky. Финансовые подробности будущего контракта не сообщаются. В ближайшее время итальянцы вступят в переговоры с каталонцами, чтобы оформить сделку в кратчайшие сроки.


    В минувшем сезоне 30-летний Адриано провел в составе «Барселоны» 27 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 07:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 20 июля 2015, 18:23

      Последний сезон слабовато отыграл, а так жаль. Надеюсь у нас найдется подобный таскальщик рояля

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:45

      Похоже, Шмельцер остаётся в БД. Адриано тоже по своему хороший выбор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 12:55

      хороший игрок.удачи в роме!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Джон Старк 20 июля 2015, 12:46

      Хороший трансфер, лишний в Барсе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:34

      Хороший трансфер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      MashaTr2 20 июля 2015, 08:30

      Дно.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:57

      классное приобретение!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июля 2015, 07:50

      Да, это усиление. Однозначно!

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 20 июля 2015, 07:10

      Пушка Адриано.

      1
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