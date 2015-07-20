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    «Барселона» прибыла в США

    Самолет с игроками и персоналом «Барселоны» приземлился в Лос-Анджелесе, сообщает официальный твиттер клуба. Напомним, что каталонцы отправились в первый предсезонный тур без ряда лидеров командыНеймара, Лионеля Месси, Клаудио Браво, Даниэля Алвеса и Хавьера Маскерано, которым был предоставлен дополнительный отдых из-за участия игроков в Кубке Америки-2015.


    В ходе первого тура по США «Барселона" проведет три товарищеских матча.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 06:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +464

      Барсеножечница 20 июля 2015, 20:56

      Приехала Великая и Ужасная,как все боятся нас, приятно, ждем разгрома соперников на классе,мы сейчас на голову сильнее всех,даже без Месси и Неймара уничтожим всех,Это БАРСЕЛОНА ребята,а не хось мось

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      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо 20 июля 2015, 18:38

      Без понтовая командишка

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 18:17

      Удачи Челси!

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      Рейтинг: +77

      Chelseaman 20 июля 2015, 11:03

      блин это печально, что не в полном составе, теперь же местным барсуковским гoвнoeдам даже придумывать ничего не придется после разгрома от челси

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      Рейтинг: +196

      Forint > Chelseaman 20 июля 2015, 11:26

      Во-первых, не говори гоп! во-вторых, среди фанов челси тоже не мало неадекватных, как ты выразился - [Соблюдайте правила ]едов. сдается мне что один из таких [Соблюдайте правила ]едов ты сам, столько вони в трех строчках коммента!

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      Рейтинг: +77

      Chelseaman > Forint 20 июля 2015, 11:36

      я же говорю про гoвнoeдов, а ты почему то обижаешься и принимаешь это на свой счёт, ты такого низкого о себе мнения? или ты защищаешь своих согoвнoeдов(далее пояснение)? а ты осознаешь, что я, написав о гoвнoeдах, имел ввиду самых низших представителей этого сайта, не задевая никого лично, а ты как раз переходишь на личности, тем самым показываешь своё недовольство моим отношением к гoвнoeдам, вместе с тем проявив уязвленность моим сообщением, из чего логика любого человека выводит: ты = гoвнoeд. впервые вижу человека, который так открыто в этом признается! не всё же гoмoceкам быть главными ньюсмейкерами, молодец, апплодирую стоя!

      2
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > Chelseaman 20 июля 2015, 13:05

      да не бомби ты так пида-орок будет шанс улицезреть лидеров Барсы у тебя по телеку .. впереди у тебя вся жизнь..

      10
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      ...
      Рейтинг: +196

      Forint > Chelseaman 20 июля 2015, 14:25

      вот опять понос в твоем исполнении, я знаю кто я и вижу кто ты. мне этого достаточно. успокойся Димасик, у тебя диарея.

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      Рейтинг: +77

      Chelseaman > Forint 20 июля 2015, 14:34

      да, это точно, я вообще захожу на этот сайт или от безделья или злобу здесь всю оставить, работает найс ваще, лан всё, извини)))

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      Рейтинг: +20

      Синий Лев95 20 июля 2015, 10:48

      Жду не дождусь матч Челси-Барселона......))))

      6
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      Рейтинг: +111

      Rusti 20 июля 2015, 10:48

      Удачи

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 июля 2015, 10:03

      Полубарселона.

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      Рейтинг: +42

      alboro 20 июля 2015, 09:40

      ок

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:36

      Геройские парни отправились в логово зверя

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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 20 июля 2015, 08:14

      выйдут за муж за друг друга))

      1
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