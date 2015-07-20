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    Шейдаев - лучший бомбардир отборочного и финального этапов Евро U-19

    Полузащитник юношеской сборной России Рамиль Шейдаев стал лучшим бомбардиром отборочного и финального этапов чемпионата Европы U-19. Напомним, в решающей встрече Евро-2015 россияне уступили испанцам (0:2).

    Титул лучшего бомбардира финальной стадии турнира достался испанцу Борхе Майоралю, забившему три гола, однако он сильно отстал от Шейдаева по общему числу забитых мячей. Россиянин установил новый рекорд результативности в данной возрастной категории.
    Лучшие бомбардиры отборочного и финального этапов чемпионата Европы U19: 1. Рамиль Шейдаев (Россия) — 12; 2-3. Марко Квашина (Австрия) — 7 ; 2-3. Борха Майораль (Испания) — 7; 4-12. Марко Асенсио (Испания) — 5; 4-12. Федерико Бонаццоли (Италия) — 5; 4-12. Николас Хунцикер (Швейцария) — 5; 4-12. Абдельхак Нури (Нидерланды) — 5; 4-12. Патрик Робертс (Англия) — 5; 4-12. Пелле ван Амерсфоорт (Нидерланды) — 5; 4-12. Томаш Вестеницки (Словакия) — 5; 4-12. Тимо Вернер (Германия) — 5; 4-12. Александр Зубков (Украина) - 5.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 01:39
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 20 июля 2015, 13:03

      сильный форвард! надеюсь, его приметит сейчас какая-нить приличная европейская команда! а то у нас от переизбытка бабла быстро потухнет

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Олли Кан 21 июля 2015, 13:50

      Он не форвард, к тому же в финальной стадии чемпионата себя не проявил, только корявым пенальти в ворота Греции запомнился...

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 20 июля 2015, 12:43

      молодец!

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      Рейтинг: +91

      mihon_87 20 июля 2015, 11:51

      норм

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      Рейтинг: +178

      diego19 20 июля 2015, 11:45

      Вооот, Рамилька, нормальный русский футболист)

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > diego19 20 июля 2015, 13:16

      точнее Азербайджанец, как и Аяз Гулиев

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      Рейтинг: +114

      neomessi 20 июля 2015, 11:38

      Растет парень, успехов в будущем.

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 20 июля 2015, 11:34

      Молодец, Рамиль! Жаль финал не задался у всей команды. Мне лично в финале Ходжаниязов больше всех понравился, просто удивительно, как защитник может быть лидером команды, в том числе в атаке.
      Ну а вцелом есть у парней потенциал, но тут ещё большой вопрос что с ними будет дальше. Думаю и Шейдаеву, и Ходжаниязову имеет смысл ещё год-другой в Зените-2 потренироваться играть в большой футбол. Радимов им спуску не даст одназначно, а там, глядишь, и скромности научатся, и лимит их не попортит, как многих...

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      Рейтинг: +1126

      richi > Chilahim 20 июля 2015, 16:49

      Ходжаниязов не плохо и за Зенит играл, когда у Кришито травма была.

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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 20 июля 2015, 11:26

      Для меня загадка,куда деваются все эти подающие надежды,талантливые ребята?

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      Рейтинг: +202

      Chilahim > Masimobelini 20 июля 2015, 11:35

      Ответ - "Лимит на легионеров".

      3
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Masimobelini 20 июля 2015, 11:38

      Талантливые в этом возрасте уже по взрослым играют. Кстати, в сборной Германии, которую мы обошли в группе на этом турнире, ВСЕ игроки провели минимум по 10-ть матчей в бундеслиге.

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      Рейтинг: +202

      Chilahim > Sem25 20 июля 2015, 11:48

      Ну это не показатель вообще. Если вернуться к тому же Кержакову, то ему потребовалось 13(!!!) матче, чтобы отличиться первый раз за Зенит.
      Объективно говоря, какой клуб с большими целями, может себе позволить ставить такого игрока в основу?

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Chilahim 20 июля 2015, 11:54

      Как это не показатель??? К этому возрасту:Добровольский, Колыванов, Кирьяков, Кобелев были игроками основного состава! Так было и в других клубах. Привожу Динамовцев т.к. своих лучше знаю.

      0
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      Рейтинг: +202

      Chilahim > Sem25 20 июля 2015, 13:57

      Другие времена были. Сейчас у команд с большими целями несколько другие приоритеты, нежели по нескольку лет держать в основе перспективных игроков, в надежде что они расцветут и станут звездами.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Sem25 20 июля 2015, 16:53

      Но в Бундеслиге практически нет лимита: 12 немцев в заявке на сезон. Просто есть хорошие школы, и их очень много. В итоге количество перерастает в качество.

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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 20 июля 2015, 11:15

      Давай в Зенит заместо дзюбинатора!!

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      Рейтинг: +9

      kolpexz 20 июля 2015, 11:11

      Договорные матчи на top-stavka..ru

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 20 июля 2015, 09:55

      Топ-полузащитник подрастает.

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