Шейдаев - лучший бомбардир отборочного и финального этапов Евро U-19

Полузащитник юношеской сборной России Рамиль Шейдаев стал лучшим бомбардиром отборочного и финального этапов чемпионата Европы U-19. Напомним, в решающей встрече Евро-2015 россияне уступили испанцам (0:2).

Титул лучшего бомбардира финальной стадии турнира достался испанцу Борхе Майоралю, забившему три гола, однако он сильно отстал от Шейдаева по общему числу забитых мячей. Россиянин установил новый рекорд результативности в данной возрастной категории.