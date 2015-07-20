Шейдаев - лучший бомбардир отборочного и финального этапов Евро U-19

Полузащитник юношеской сборной России Рамиль Шейдаев стал лучшим бомбардиром отборочного и финального этапов чемпионата Европы U-19. Напомним, в решающей встрече Евро-2015 россияне уступили испанцам (0:2).
Титул лучшего бомбардира финальной стадии турнира достался испанцу Борхе Майоралю, забившему три гола, однако он сильно отстал от Шейдаева по общему числу забитых мячей. Россиянин установил новый рекорд результативности в данной возрастной категории.
Лучшие бомбардиры отборочного и финального этапов чемпионата Европы U19: 1. Рамиль Шейдаев
(Россия) — 12; 2-3. Марко Квашина
(Австрия) — 7 ; 2-3. Борха Майораль
(Испания) — 7; 4-12. Марко Асенсио
(Испания) — 5; 4-12. Федерико Бонаццоли
(Италия) — 5; 4-12. Николас Хунцикер
(Швейцария) — 5; 4-12. Абдельхак Нури
(Нидерланды) — 5; 4-12. Патрик Робертс
(Англия) — 5; 4-12. Пелле ван Амерсфоорт
(Нидерланды) — 5; 4-12. Томаш Вестеницки
(Словакия) — 5; 4-12. Тимо Вернер
(Германия) — 5; 4-12. Александр Зубков
(Украина) - 5.
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