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    Хомуха: «Если ребята будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от финального матча чемпионата Европы U-19 с командой Испании:

    «Мои поздравления сборной Испании и ее тренеру. Испанцы сегодня были значительно сильнее, чем на групповом этапе и победили заслуженно. Результат справедлив. Мы сильно уступали во владении в начале матча и оказались под давлением. "Стандарты" становились для нас серьезной проблемой. Соперник был хорошо подготовлен технически, и тактически, победа ему досталась по праву.
    У испанцев великолепная команда, команда высшего класса. Существуют команды, которые способны обыграть Испанию дважды за короткое время, но таковых мало. Нам же нужно понять на каком уровне находятся наши игроки. Посмотрим, почему некоторые футболисты сегодня проявили себя с лучшей стороны, а некоторые - нет.
    Успех нашей команды очень важен. Эти игроки заслуживают прогрессировать дальше. Они должны играть за свои клубы, только так они могут стать более сильными футболистами. Испанцы сегодня показали, в каком направлении нужно развиваться: технически и тактически. Конечно, хотелось бы увидеть некоторых из наших ребят в первой сборной. Если они будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два», - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
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    Источник: УЕФА

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    20.07.2015 00:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1126

      richi 20 июля 2015, 16:43

      В Испании лимит есть только для не членов ЕС. То есть, вся команда может состоять из иностранцев, но членов ЕС. И это не мешает Испании быть мировым лидером.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      dfktynbyf 20 июля 2015, 10:52

      А с этим никто и не спорит. Проблема в том, что, когда они дорастают, то выбивают себе ох...й контракт и перестают играть в футбол.
      А всем сторонникам лимита подкидываю идейку. Вот в сборной проблема с центральными защитниками (вообще-то не только с ними). Давайте введем лимит не вообще, а по позициям: "на поле в составе одной команды не может быть больше одного центрального защитника - не россиянина". Вот и все проблемы сразу решатся по вашей странной логике.

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      Рейтинг: +1532

      starche 20 июля 2015, 09:44

      Хомуха абсолютно прав.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:55

      Это как два пальца об асфальт!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 июля 2015, 08:05

      Они ещё уже переросли!

      0
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      Рейтинг: -9

      Spartan-sm 20 июля 2015, 07:43

      испанцы выглядели техничней

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 07:34

      но клубу нужны победы прямо сейчас, и потому...

      2
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      Рейтинг: +631

      mat73 20 июля 2015, 06:46

      Это же просто как дважды два равно четыре! Только наши рукойводители думают что будет пять..

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 июля 2015, 06:41

      Такое ощущение, что эти испанские ребята прихлопнули бы и свою взрослую сборную с такой фантастической игрой. А нашим хороший урок как надо играть и к чему стремиться и бесценный опыт.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 20 июля 2015, 05:22

      У меня вопрос, а если ребята уже переросли главную. команду, то что им тогда делать? Они играя за клубы станут деградировать?

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