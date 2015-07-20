Хомуха: «Если ребята будут чаще играть за клубы, то дорастут до главной команды. Это просто как дважды два»

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от финального матча чемпионата Европы U-19 с командой Испании:

«Мои поздравления сборной Испании и ее тренеру. Испанцы сегодня были значительно сильнее, чем на групповом этапе и победили заслуженно. Результат справедлив. Мы сильно уступали во владении в начале матча и оказались под давлением. "Стандарты" становились для нас серьезной проблемой. Соперник был хорошо подготовлен технически, и тактически, победа ему досталась по праву.

У испанцев великолепная команда, команда высшего класса. Существуют команды, которые способны обыграть Испанию дважды за короткое время, но таковых мало. Нам же нужно понять на каком уровне находятся наши игроки. Посмотрим, почему некоторые футболисты сегодня проявили себя с лучшей стороны, а некоторые - нет.