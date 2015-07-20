Митрюшкин: «Главная цель - стать первым номером в «Спартаке»

Учись лобызать стойки ворот).
Вратарь сборной России Антон Митрюшкин назвал заслуженным поражение своей команды от Испании (0:2) в финале чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Также голкипер признался, что пока не думает о переезде за границу:
Испанцы действовали грамотно. Все видели, что они играли лучше и достойно победили. Считаю, что ребята выложились на максимум и доказали всей стране, что футболисты есть, и они могут обыгрывать даже грандов.
Я не хочу думать о возможном переезде в Европу. Главная цель - стать первым номером в "Спартаке".