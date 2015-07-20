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    Митрюшкин: «Главная цель - стать первым номером в «Спартаке»

    Вратарь сборной России Антон Митрюшкин назвал заслуженным поражение своей команды от Испании (0:2) в финале чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Также голкипер признался, что пока не думает о переезде за границу:

    "Чемпионат Европы – это огромный опыт для нас, - сказал Митрюшкин. - Верю, что многим футболистам он поможет пробиться наверх.

    Испанцы действовали грамотно. Все видели, что они играли лучше и достойно победили. Считаю, что ребята выложились на максимум и доказали всей стране, что футболисты есть, и они могут обыгрывать даже грандов.

    Я не хочу думать о возможном переезде в Европу. Главная цель - стать первым номером в "Спартаке".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 00:28
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 21 июля 2015, 20:50

      Учись лобызать стойки ворот).

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 20 июля 2015, 17:33

      Вы просто мастера МК

      0
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      Рейтинг: +18

      RomYu 20 июля 2015, 15:48

      Успехов, Антоха! придёт время - станешь в один ряд с Великими!

      0
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 20 июля 2015, 11:25

      Пора в Спартаке по вратарям ставить вопрос ребром.
      Писюковых злыдней и сентиментальных к ибиням.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      strong666777 20 июля 2015, 09:54

      Напомнил Очоа на ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 20 июля 2015, 09:26

      Митрюшкин вчера лучшим был в составе нашей сборной.. столько потащил, прямо как Дикань в лучшие годы.

      1
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      Рейтинг: +77

      darkhan1968 20 июля 2015, 09:24

      как с девятки вытащил жаль оборона не подстраховала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 20 июля 2015, 09:17

      Разминай губы тогда.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > RussianHorse 20 июля 2015, 10:17

      ты уже размяла?

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > REDWHITE_ 20 июля 2015, 11:12

      Я не претендую на должность воротчика в любительский клуп фк партак.

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      Рейтинг: +164

      spartak11 > RussianHorse 20 июля 2015, 11:43

      Любительский клуб?выпей яду!!!

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > spartak11 20 июля 2015, 12:24

      Уфа в десятером поводила вам болтом по губам.

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      Рейтинг: +164

      spartak11 > RussianHorse 20 июля 2015, 12:34

      вы никакущий,мёртвый рубин еле обыграли в концовке!посмотрим в дальнейшем кто и кому болтов напихает!!!)))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 09:04

      Целователь штанг в шоке

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola 20 июля 2015, 08:59

      бежать в европу!!! здесь тебя загубят!!!

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