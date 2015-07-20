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    Хомуха: «Хотел бы стать тренером молодежной сборной России»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха признался, что хотел бы продолжить работу с ребятами и стать главным тренером молодежной сборной России. Юношеская сборная под руководством Хомухи стала серебряным призером Евро U-19.

    «Наши футболисты получили колоссальный опыт, который поможет им в карьере, в том числе и в молодежной сборной.
    Хотел бы я стать главным тренером "молодежки"? Несомненно, я бы хотел продолжить работу с ребятами и дальше. Но мне еще ничего не предлагали, я не вел ни с кем разговоров. Нужно дождаться выборов президента РФС и заседания исполкома», - цитирует тренера «Спорт-экспресс».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 00:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 09:43

      идея-то интересная

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 09:15

      Обязательно!

      0
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      Рейтинг: +17

      razvedka RBO 20 июля 2015, 08:57

      предложение будет 100 %

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      Рейтинг: +22

      RVRRRR 20 июля 2015, 07:57

      Смысл есть, наверное правильно.

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      Рейтинг: +39

      710volk 20 июля 2015, 07:54

      он!только он!

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      Рейтинг: +923

      eaguar 20 июля 2015, 07:45

      Удачи .

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 июля 2015, 06:27

      Даже не обсуждается, только Хомуха! Он не даст этим ребятам затеряться и будет наигрывать эту сборную к ЕВРО-2020, где будет уже главным тренером взрослой России.

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      Рейтинг: +52

      che-media 20 июля 2015, 03:50

      Все правильно! Сейчас Диму Хомуху тренером молодежки, а через 4 года, когда эти ребята дорастут до основы, тренером основы. Таким образом он будет знать их с пеленок и будет действительно авторитетным для парней.Главное теперь, чтобы и ребята не расслабились и продолжали прогрессировать.

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      Рейтинг: +26

      Madrik 20 июля 2015, 02:07

      А стать главным сборной основной ???

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      Рейтинг: +145

      artemka451 20 июля 2015, 01:50

      Ты и в главной не хуже макоринника смотрелся бы!!! удачи

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