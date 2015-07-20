Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Должен быть сдержанный оптимизм относительно будущего игроков юношеской сборной»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру юношеской сборной России U-19, которая стала серебряным призером чемпионата Европы:

    «Надо похвалить нашу сборную. Тем более этот успех неслучаен, они выиграли и 17-летнюю категорию, играли достаточно неплохо в группе на чемпионате мира. Это одна из лучших сборных за последние годы, если не лучшая. Но говорить, что это суперзолотое поколение, которое завтра шеренгой войдет в основные команды команд РФПЛ, и делать сверхзавышенные ожидания я бы не стал. Наши ребята и тренеры - большие молодцы.
    Но видно, что во многом успех был достигнут за счет организации, морально-волевых. Должен быть сдержанный оптимизм. Кто думает, что все наши проблемы решены, потому что придут эти мальчишки, тех я бы предостерег от таких выводов. Дай бог, чтобы так произошло. Но были случаи, когда и более талантливые поколения не смогли переступить этот барьер из юношеского во взрослый футбол», - заявил Слуцкий на телеканале «Россия 2».
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ВГТРК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 00:04
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      salaga 20 июля 2015, 16:34

      Это не сдержанный оптимизм, это - откровенный пофигизм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 20 июля 2015, 13:49

      Если тренеры будут их держать на скамье запасных, то действительно не переступить, не пере пригнуть не смогут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      710volk 20 июля 2015, 12:49

      если не сдулись после 17-и, выстояли сегодня, то надежда на будущее живет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Igrov 20 июля 2015, 09:51

      не будете выпускать в основе взрослых команд и они не смогут себя проявить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Smithy 20 июля 2015, 09:41

      Да никто из них не станет суперзвездой, единственный кто вчера понравился это парень из локо с длинной фамилией который на замену вышел. Вот он может хотя бы в сборную попадёт, ну может ещё головин и митрюшкин. По ним видно, что они неплохо играют как команда, но индивидуально ничего не могут: ни техники, ни удара, пасы только назад (если что смотрел только финал).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 09:14

      Главное – не перехвалить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 08:54

      сдержанный, сдержанный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 20 июля 2015, 08:40

      Надо прибавлять в технике, тактической грамотности и в физике.
      Только это залог успешного выступления среди взрослых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 20 июля 2015, 08:29

      ок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 июля 2015, 08:06

      Здраво и объективно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11