Слуцкий: «Должен быть сдержанный оптимизм относительно будущего игроков юношеской сборной»

Это не сдержанный оптимизм, это - откровенный пофигизм.
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру юношеской сборной России U-19, которая стала серебряным призером чемпионата Европы:
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру юношеской сборной России U-19, которая стала серебряным призером чемпионата Европы:
Это не сдержанный оптимизм, это - откровенный пофигизм.
Если тренеры будут их держать на скамье запасных, то действительно не переступить, не пере пригнуть не смогут.
если не сдулись после 17-и, выстояли сегодня, то надежда на будущее живет...
не будете выпускать в основе взрослых команд и они не смогут себя проявить.
Да никто из них не станет суперзвездой, единственный кто вчера понравился это парень из локо с длинной фамилией который на замену вышел. Вот он может хотя бы в сборную попадёт, ну может ещё головин и митрюшкин. По ним видно, что они неплохо играют как команда, но индивидуально ничего не могут: ни техники, ни удара, пасы только назад (если что смотрел только финал).
сдержанный, сдержанный
ок
Здраво и объективно.