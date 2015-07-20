Слуцкий: «Должен быть сдержанный оптимизм относительно будущего игроков юношеской сборной»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру юношеской сборной России U-19, которая стала серебряным призером чемпионата Европы:

«Надо похвалить нашу сборную. Тем более этот успех неслучаен, они выиграли и 17-летнюю категорию, играли достаточно неплохо в группе на чемпионате мира. Это одна из лучших сборных за последние годы, если не лучшая. Но говорить, что это суперзолотое поколение, которое завтра шеренгой войдет в основные команды команд РФПЛ, и делать сверхзавышенные ожидания я бы не стал. Наши ребята и тренеры - большие молодцы.

Но видно, что во многом успех был достигнут за счет организации, морально-волевых. Должен быть сдержанный оптимизм. Кто думает, что все наши проблемы решены, потому что придут эти мальчишки, тех я бы предостерег от таких выводов. Дай бог, чтобы так произошло. Но были случаи, когда и более талантливые поколения не смогли переступить этот барьер из юношеского во взрослый футбол», - заявил Слуцкий на телеканале «Россия 2».

