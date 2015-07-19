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    Ловчев: «Эта юношеская сборная - открытие, у нас есть талантливые игроки»

    Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал игру юношеской сборной России среди игроков до 19 лет, которая стала серебряным призером чемпионата Европы, проиграв в финале сборной Испании со счетом 0:2.

    «В финале испанцы оказались посильнее наших ребят. Физически они выглядели чуть лучше, плюс много держали мяч, чем заставляли игроков сборной России тратить больше сил на отбор. Еще подмечено: как правило, когда команды проводят на турнире два матча, вторая игра завершается не в пользу той, что победила в первой. Наши, в общем-то, не были сильнее и в той игре, когда победили Испанию 3:1. Просто удачно забили. К тому же в группе есть турнирные расклады, а здесь – нет.
    В юношеских, молодежных турнирах, как этот чемпионат Европы, обязательно одна игра выпадает. Вот и у нас финал получился не лучшим. Но в этой команде я увидел сразу несколько ярких игроков. Это и Баринов, и Макаров, и Шейдаев, и Чернов, и Ходжаниязов. Я запомнил этих ребят и эту сборную. Они интересные. И эта сборная – открытие. Вот мы часто говорим, что нет талантливых игроков. Есть! Смотрел все матчи юношеской сборной и видел уверенную в себе команду. Увидел игру и характер. Мне было интересно. Но финал проиграли по делу», - сказал Ловчев.
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    Источник: «Советский спорт»

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    19.07.2015 23:52
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +226

      salaga 20 июля 2015, 16:19

      Митрюшкин прыгал, как мартышкин, но обороной не руководил.

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 20 июля 2015, 16:17

      И что? Снова продемонстрируют своё умение закапывать талант в землю, отхватив контракт под ожидание роста будущей звезды.

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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 20 июля 2015, 12:26

      у нас про каждую юношескую сборную каждый год так говорят, только где эти все таланты?!

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      Рейтинг: +22

      RVRRRR 20 июля 2015, 08:08

      Ну да... финал 0-2 по делу.А в остальном молодцы.

      0
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      Рейтинг: +192

      Дед Мазая 20 июля 2015, 07:58

      Вот такие эксперты и портят все. Не увидел ни одного таланта. Вспомните как играли Мостовой или Шалимов в 18 лет и как играют эти...(

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Дед Мазая 20 июля 2015, 09:24

      Бесталанные добрались до финала?

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:48

      Жека прав!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:31

      Главное отличие игроков сборной России от тех же испанцев, что испанские таланты почти все играют в основах клубов Сегунды, а вот многим нашим ребятам не хватает банально игровой практики! Хорошо, что в этом сезоне в ФНЛ представлены Спартак-2 и Зенит-2, где играют большинство игроков молодежной сборной)

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      Рейтинг: +192

      Дед Мазая > alessios1990 20 июля 2015, 07:55

      Ну и кого из этих парней Вы лично хотели бы видеть в основе клубов РФПЛ? Что им там делать с такой игрой то??? Испанские таланты наверно играют потому, что заслуживают это своей игрой, а не по паспорту...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Дед Мазая 20 июля 2015, 07:58

      Из Чернова вполне может вырасти толковый защитник, Мютрюшкин, Шейдаев конечно же) Гулиев достаточно неплох!

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      Рейтинг: +192

      Дед Мазая > alessios1990 20 июля 2015, 08:50

      Вспомните Митрюшкина и Акинфеева в его годы. Вратарь должен быть хозяином в своей штрафной и строить защитников. Реакция неплохая и все. Не тянет он пока. А про остальных и говорить нечего, им еще расти и расти...

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      Рейтинг: +86

      wingback 20 июля 2015, 07:14

      Хорошо что нынешняя редакция не именует данных товарищей футбольными экспертами...

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 июля 2015, 06:22

      Всё правильно сказал старый. Не оскудела земля русская талантами, главное их не потерять и развить.

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 06:11

      старательные парни

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