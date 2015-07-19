Ловчев: «Эта юношеская сборная - открытие, у нас есть талантливые игроки»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал игру юношеской сборной России среди игроков до 19 лет, которая стала серебряным призером чемпионата Европы, проиграв в финале сборной Испании со счетом 0:2.

«В финале испанцы оказались посильнее наших ребят. Физически они выглядели чуть лучше, плюс много держали мяч, чем заставляли игроков сборной России тратить больше сил на отбор. Еще подмечено: как правило, когда команды проводят на турнире два матча, вторая игра завершается не в пользу той, что победила в первой. Наши, в общем-то, не были сильнее и в той игре, когда победили Испанию 3:1. Просто удачно забили. К тому же в группе есть турнирные расклады, а здесь – нет.