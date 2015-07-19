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    Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по инциденту с Фримпонгом

    Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом.

    На 31-й минуте матча первого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (2:2), прошедшего в Москве, футболист получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун, откуда в его адрес доносились оскорбления.
    «GFA самым решительным образом осуждает мерзкие расистские оскорбления, которым подвергся полузащитник сборной Ганы Эммануэль Фримпонг во время матча чемпионата России. В то время как мы не оправдываем реакцию Фримпонга на эти оскорбления, мы поражены тем, что его клуб подверг критике игрока, не осудив болельщиков «Спартака», которые спровоцировали его презренными расистскими оскорблениями. Подобные действия только поощряют тех, кто совершает эти преступления, возвращаться на стадионы, чтобы и дальше оскорблять темнокожих и африканских игроков.
    Поскольку инцидент произошел на стадионе в России, он находится в компетенции РФС, УЕФА и ФИФА. Футбольные власти должны расследовать данный инцидент и привлечь виновников к ответственности как можно скорее. Борьба против расизма и дискриминации в футболе укореняется, и это не может измениться из-за беспечности тех футбольных властей, которые не заинтересованы в искоренении этого зла, позорящего нашу игру и человеческое достоинство», - говорится в сообщении футбольной ассоциации Ганы.

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    Источник: Sports.ru

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    19.07.2015 23:46
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +14

      THE BEST GAME 20 июля 2015, 22:41

      Пусть в Гану едет! если ему что-то не нравится...

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 20 июля 2015, 20:44

      раздувают, конечно, слишком сильно. мы через это прошли. редкий спартач тогда не плюнул в нашу сторону.

      0
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      Рейтинг: +55

      Льюс Тэрин 20 июля 2015, 13:19

      "Подобные действия только поощряют тех, кто совершает эти преступления, возвращаться на стадионы", - ага, пацаны спят и видят, как сходить на стадик, чтобы черного обозвать)

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      Рейтинг: +14

      Ливерпулище > Льюс Тэрин 20 июля 2015, 15:57

      По факту так и есть

      0
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      Рейтинг: +74

      Linxform 20 июля 2015, 11:45

      Вот только парадокс...
      Если белый в адрес темнокожего крикнет: "Эй, черный!..." то это расизм и оскорбление.
      Но если темнокожий крикнет светлокожего "Эй, белый!... " то это ничего не значит...

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      Рейтинг: +12

      mordov > Linxform 20 июля 2015, 15:31

      Скажи, это действительно великий парадокс для человека, который видимо привык ко всем незнакомым людям обращаться исходя из цвета кожи или еще чего, но только не из культуры, уважения и воспитания? А просто здорового незнакомого русского (или нерусского) мужика на улице как называешь? Не пробовал окликнуть "Эй,ты!"? Он один раз пробьёт в голову и весь "эй ты" закончится. А Фримпонг же не может пробить, так почему бы не поухать. Эти ухальщики с трибун, ухают на расстоянии или толпой, а стоит поймать одного из них, так он стоит, вытирает сопли и мямлит - А чё я? Я чё, один что ли был..
      Вижу таких очень часто. Подонки ссыкливые. Таких кнутом сечь нужно на глазах у толпы. Тогда они возможно поймут что то.

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      Рейтинг: +69

      VIC2 > mordov 20 июля 2015, 15:50

      ПОЛНОСТЬЮ С ТОБОЙ СОГЛАСЕН, КРОМЕ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ СТРОК (сначала пороть публично, а потом расстреливать публично, а потом на костры публично)
      ЭТО УЖЕ ВСЁ БЫЛО - ЭТО МРАКОБЕСИЕ
      И РОССИЯ В ЭТОМ СЕЙЧАС ПРЕБЫВАЕТ....
      МЫ ПОЧТИ ВСЕ ЗАРАЖЕНЫ ЭТИМ МРАКОБЕСИЕМ И НЕ ЗАМЕЧАЕМ ЭТОГО (вся страна больная)
      и ты этим зарожён, поэтому и хочешь публичных порок
      через ж.о.п.у никого не научишь, только через голову если её не отрубать

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      Рейтинг: +27

      barca-arsenal-14 > VIC2 20 июля 2015, 16:52

      Да не получится через голову. Народ не тот. Даже в "Великой" Европе учили не через голову, а через кошелек. И это правильно, если не переходить границ, и если деньги идут в казну, а не в карманы. Все просят достойной страны, но с себя начинать не хотят. Во всем власть виновата...

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 20 июля 2015, 10:59

      "А был ли мальчик?"(с)

      1
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      Рейтинг: +12

      bartalameo 20 июля 2015, 09:51

      Фримпонг на ютубе сам поёт что он копчёный, о чем разговор вообще?!

      0
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      Рейтинг: +12

      mordov > bartalameo 20 июля 2015, 15:35

      О том, что сам себя ты в минуту досады можешь назвать дураком или ещё кем. А если тебя этим дураком или ещё как назовет другой человек, из тебя яд польётся. Или нет? Или ты обрадуешься и бросишься обнимать того, кто тебя оскорбил?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 09:26

      Вступились за своего нигру

      2
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 20 июля 2015, 09:02

      Свободу Фримпонгу язык сломаешь пока отпишешь.

      0
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 20 июля 2015, 08:31

      Да,вот такая страна.Судят за цвет кожи или за национальность.Власти это всё поощряют,СМИ поддерживают эту рознь.Вот так и живем.

      2
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      Рейтинг: +20

      tigrok > Лев Троцкий 20 июля 2015, 08:52

      Не было бы Спартака, не было бы тебя.

      0
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > Лев Троцкий 20 июля 2015, 08:53

      Россия не при делах.Амеры чёрных опустили и те теперь своего цвета кожи стесняются,не мы же ими торговали,мы их учили бесплатно...Кричат ЭТО с трибун везде,а вот видят - где нужно,ну и инцидент конечно подошьют к делу...

      0
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      Рейтинг: +20

      tigrok > tigrok 20 июля 2015, 08:54

      Извиняюсь. Коммент относится предыдущей аве.

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > FIFA2 20 июля 2015, 09:01

      Может это амеры кричали "фак,мани,фак"?а может амеры составили устав бомжевика,где объясняются причины,по которым не хотят видеть представителей другой расы у себя в клубе? Или опять амеры кидают бананы чернокожим и ухают на стадионах в россии?
      Ты бы не кивал на других и не показывал пальцем,поскольку так мыслят совсем уж отсталые люди

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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > Лев Троцкий 20 июля 2015, 09:10

      Амеры просто моделируют...им не нужно самим это делать,рук не хватит...

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > FIFA2 20 июля 2015, 10:22

      перечитай посты ниже

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Лев Троцкий 20 июля 2015, 11:28

      Ты прав.

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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 20 июля 2015, 08:18

      где спартак - там неприятности. расформировали бы - и проблема решена!

      0
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      Рейтинг: +164

      spartak11 > Медный купоpос 20 июля 2015, 08:41

      Смотри как бы ваш денежный мешок не пукнул в один прекрасный момент!

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      Рейтинг: +1369

      makkie > Медный купоpос 20 июля 2015, 09:08

      Тогда Зенит надо вообще запретить, как фашизм в России.. стадион разрушить, а место сжечь и солью посыпать, всех игроков отправить в Сибирь, а его болельщиков предать анафеме!

      Как бы у вас в 100500 раз больше скандалов на расовой почве. Эменике, Вагнер, Думбия, Роберто Карлос и другие не дадут соврать. Бревно то размером с планету в глазу, не?))

      5
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос > makkie 20 июля 2015, 09:10

      ни одного скандала у Зенита! Про нас не пишут целые иностранные государства!

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      Рейтинг: +1369

      makkie > Медный купоpос 20 июля 2015, 09:18

      Потому что вы хулиганили еще до того, как Россия право на проведение ЧМ-2018 выиграла.
      Сейчас каждая шавка будет тявкать против нашей страны.. а такие случаи - лакомая кость для них.

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      Рейтинг: +62

      trimetil > makkie 20 июля 2015, 11:23

      Что такое фашизм?

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