Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по инциденту с Фримпонгом

Пусть в Гану едет! если ему что-то не нравится...
Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом.
Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом.
Пусть в Гану едет! если ему что-то не нравится...
раздувают, конечно, слишком сильно. мы через это прошли. редкий спартач тогда не плюнул в нашу сторону.
"Подобные действия только поощряют тех, кто совершает эти преступления, возвращаться на стадионы", - ага, пацаны спят и видят, как сходить на стадик, чтобы черного обозвать)
По факту так и есть
Вот только парадокс...
Если белый в адрес темнокожего крикнет: "Эй, черный!..." то это расизм и оскорбление.
Но если темнокожий крикнет светлокожего "Эй, белый!... " то это ничего не значит...
Скажи, это действительно великий парадокс для человека, который видимо привык ко всем незнакомым людям обращаться исходя из цвета кожи или еще чего, но только не из культуры, уважения и воспитания? А просто здорового незнакомого русского (или нерусского) мужика на улице как называешь? Не пробовал окликнуть "Эй,ты!"? Он один раз пробьёт в голову и весь "эй ты" закончится. А Фримпонг же не может пробить, так почему бы не поухать. Эти ухальщики с трибун, ухают на расстоянии или толпой, а стоит поймать одного из них, так он стоит, вытирает сопли и мямлит - А чё я? Я чё, один что ли был..
Вижу таких очень часто. Подонки ссыкливые. Таких кнутом сечь нужно на глазах у толпы. Тогда они возможно поймут что то.
ПОЛНОСТЬЮ С ТОБОЙ СОГЛАСЕН, КРОМЕ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ СТРОК (сначала пороть публично, а потом расстреливать публично, а потом на костры публично)
ЭТО УЖЕ ВСЁ БЫЛО - ЭТО МРАКОБЕСИЕ
И РОССИЯ В ЭТОМ СЕЙЧАС ПРЕБЫВАЕТ....
МЫ ПОЧТИ ВСЕ ЗАРАЖЕНЫ ЭТИМ МРАКОБЕСИЕМ И НЕ ЗАМЕЧАЕМ ЭТОГО (вся страна больная)
и ты этим зарожён, поэтому и хочешь публичных порок
через ж.о.п.у никого не научишь, только через голову если её не отрубать
Да не получится через голову. Народ не тот. Даже в "Великой" Европе учили не через голову, а через кошелек. И это правильно, если не переходить границ, и если деньги идут в казну, а не в карманы. Все просят достойной страны, но с себя начинать не хотят. Во всем власть виновата...
"А был ли мальчик?"(с)
Фримпонг на ютубе сам поёт что он копчёный, о чем разговор вообще?!
О том, что сам себя ты в минуту досады можешь назвать дураком или ещё кем. А если тебя этим дураком или ещё как назовет другой человек, из тебя яд польётся. Или нет? Или ты обрадуешься и бросишься обнимать того, кто тебя оскорбил?
Да,вот такая страна.Судят за цвет кожи или за национальность.Власти это всё поощряют,СМИ поддерживают эту рознь.Вот так и живем.
Не было бы Спартака, не было бы тебя.
Россия не при делах.Амеры чёрных опустили и те теперь своего цвета кожи стесняются,не мы же ими торговали,мы их учили бесплатно...Кричат ЭТО с трибун везде,а вот видят - где нужно,ну и инцидент конечно подошьют к делу...
Может это амеры кричали "фак,мани,фак"?а может амеры составили устав бомжевика,где объясняются причины,по которым не хотят видеть представителей другой расы у себя в клубе? Или опять амеры кидают бананы чернокожим и ухают на стадионах в россии?
Ты бы не кивал на других и не показывал пальцем,поскольку так мыслят совсем уж отсталые люди
Амеры просто моделируют...им не нужно самим это делать,рук не хватит...
Ты прав.
где спартак - там неприятности. расформировали бы - и проблема решена!
Смотри как бы ваш денежный мешок не пукнул в один прекрасный момент!
Тогда Зенит надо вообще запретить, как фашизм в России.. стадион разрушить, а место сжечь и солью посыпать, всех игроков отправить в Сибирь, а его болельщиков предать анафеме!
Как бы у вас в 100500 раз больше скандалов на расовой почве. Эменике, Вагнер, Думбия, Роберто Карлос и другие не дадут соврать. Бревно то размером с планету в глазу, не?))
Потому что вы хулиганили еще до того, как Россия право на проведение ЧМ-2018 выиграла.
Сейчас каждая шавка будет тявкать против нашей страны.. а такие случаи - лакомая кость для них.