Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по инциденту с Фримпонгом

Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом.

На 31-й минуте матча первого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (2:2), прошедшего в Москве, футболист получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун, откуда в его адрес доносились оскорбления.

«GFA самым решительным образом осуждает мерзкие расистские оскорбления, которым подвергся полузащитник сборной Ганы Эммануэль Фримпонг во время матча чемпионата России. В то время как мы не оправдываем реакцию Фримпонга на эти оскорбления, мы поражены тем, что его клуб подверг критике игрока, не осудив болельщиков «Спартака», которые спровоцировали его презренными расистскими оскорблениями. Подобные действия только поощряют тех, кто совершает эти преступления, возвращаться на стадионы, чтобы и дальше оскорблять темнокожих и африканских игроков.