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    Веркотерен:«Крылья Советов» выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в РФПЛ»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен поделился впечатлениями от выездного матча первого тура российской Премьер-лиги с «Анжи» (1:0).

    «Иногда футбол преподносит сюрпризы. Мы могли пропустить сразу несколько голов, но, можно сказать, выиграли в лотерею. Очень доволен результатом. Все проделали очень хорошую работу. "Крылья Советов" адаптировали свою игру к тому, что было у нас в распоряжении. В конце матча играли без нападающего.
    У "Анжи" больше гибкости и возможности подстраиваться под обстоятельства игры. Мы сегодня выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в российской Премьер-Лиге», - цитирует Веркотерена официальная страница «Анжи» в «Твиттере».
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    Источник: ФК «Анжи»

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    19.07.2015 23:40
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 21 июля 2015, 12:38

      безусловно будут бороться в одном ряду с локомотивом,но только вверху или в подвале турнирной таблицы,то это покажет время.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 21 июля 2015, 12:34

      правильно наверное сказал про потенциал соперника,и при этом скромно так оценил победу своей команды.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 20 июля 2015, 20:40

      или травка или грибы. но забористо!

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      Рейтинг: +98

      клм 868 20 июля 2015, 15:29

      еще не освоился в РПЛ и не понял что к чему!

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 20 июля 2015, 14:01

      Время покажет кто есть кто

      1
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      Рейтинг: +69

      АнжидиH 20 июля 2015, 13:55

      Анжи только вперёд!

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 июля 2015, 13:46

      Франк осторожно с такими высказываниями в пользу Анжи, береги пуканы бедных мальчиков, а то опять возгорание произойдет на соккере

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      Рейтинг: +40

      Анжи пацан 20 июля 2015, 11:00

      стандарты.. Каждый раз одно и тоже.

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      Рейтинг: +227

      Igrov 20 июля 2015, 09:53

      Ух ты, не знал про Анжи такого)))))))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 09:28

      Перепутал РФПЛ с ФНЛ

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