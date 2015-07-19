Веркотерен:«Крылья Советов» выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в РФПЛ»

безусловно будут бороться в одном ряду с локомотивом,но только вверху или в подвале турнирной таблицы,то это покажет время.
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен поделился впечатлениями от выездного матча первого тура российской Премьер-лиги с «Анжи» (1:0).
«Иногда футбол преподносит сюрпризы. Мы могли пропустить сразу несколько голов, но, можно сказать, выиграли в лотерею. Очень доволен результатом. Все проделали очень хорошую работу. "Крылья Советов" адаптировали свою игру к тому, что было у нас в распоряжении. В конце матча играли без нападающего.
У "Анжи" больше гибкости и возможности подстраиваться под обстоятельства игры. Мы сегодня выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в российской Премьер-Лиге», - цитирует Веркотерена официальная страница «Анжи» в «Твиттере».
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