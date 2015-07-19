Веркотерен:«Крылья Советов» выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в РФПЛ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен поделился впечатлениями от выездного матча первого тура российской Премьер-лиги с «Анжи» (1:0).

«Иногда футбол преподносит сюрпризы. Мы могли пропустить сразу несколько голов, но, можно сказать, выиграли в лотерею. Очень доволен результатом. Все проделали очень хорошую работу. "Крылья Советов" адаптировали свою игру к тому, что было у нас в распоряжении. В конце матча играли без нападающего.