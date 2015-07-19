Семин: «Анжи» не хватило хладнокровия, подвела реализация»

Все еще наладится.
Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (0:1).
Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (0:1).
Все еще наладится.
Семин сделает вещи )) Команды нет, но команда будет! Уверенно.
говорят играли неплохо!
Палыч с.ка, ты виноват в первую очередь, зачем было убирать леонардо и мутари не пойму!!! Максимова надо было менять, он тяжеловато двигался, эбессилио вообще бесполезен был... С 6 часов на стадионе был и обратно с этих пробок еще час выбирался ради чего
Ты зря гонишь бородач, он вытянить Анжо ваше на норм уровень, но честно сказать я от этого не в восторге!!!
зря ты на Палыча так!
Все придет. Непер сменится фартом, и будут еще красивые победы, главное команда заряженная. Надеюсь, Лео и Мутари застолбят за собой место в старте. Потенциал у них бешеный и они сыграны с Максимовым и Боли. Удачи! Заберем три очка у Локо.)
Палыч не туда ты ушел, ой не туда!!!!!
О чем тут говорить Игроки в клубе даже с линии ворот не забьют, Плохая реализация у клуба. По больше надо нагружать игроков нападения. Да и подносчиков снарядов тоже следует проверить на Зрение, постоянно навешивали на голову или выдавали пас на ногу защите соперника.
Работай Палыч, работай.
всё закономерно