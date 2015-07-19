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    Семин: «Анжи» не хватило хладнокровия, подвела реализация»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (0:1).

    «Наверное, не наш день сегодня. Мы много моментов не реализовали. Наших моментов было достаточно, чтобы наиграть хотя бы на один гол. Реализация нас подвела. Наверное, в определённый момент не хватило хладнокровия. А стандартные положения стали для нас определенной проблемой. В целом к игрокам особенных претензий не предъявил бы. Показывали достаточно неплохой футбол, но результат сегодня не наш.
    Игра в одного нападающего? Моменты создавались, их было много. Когда Алмейда обретет физические кондиции, тогда, может, будем играть в два нападающих. А пока он может играть максимум тайм», - заявил Семин после матча.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2015 23:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 20 июля 2015, 12:47

      Все еще наладится.

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 20 июля 2015, 11:25

      Семин сделает вещи )) Команды нет, но команда будет! Уверенно.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:48

      говорят играли неплохо!

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      Рейтинг: +14

      Respect2905 20 июля 2015, 00:09

      Палыч с.ка, ты виноват в первую очередь, зачем было убирать леонардо и мутари не пойму!!! Максимова надо было менять, он тяжеловато двигался, эбессилио вообще бесполезен был... С 6 часов на стадионе был и обратно с этих пробок еще час выбирался ради чего

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      Рейтинг: +145

      artemka451 > Respect2905 20 июля 2015, 01:53

      Ты зря гонишь бородач, он вытянить Анжо ваше на норм уровень, но честно сказать я от этого не в восторге!!!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus > Respect2905 20 июля 2015, 07:49

      зря ты на Палыча так!

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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 20 июля 2015, 00:07

      Все придет. Непер сменится фартом, и будут еще красивые победы, главное команда заряженная. Надеюсь, Лео и Мутари застолбят за собой место в старте. Потенциал у них бешеный и они сыграны с Максимовым и Боли. Удачи! Заберем три очка у Локо.)

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      Рейтинг: +145

      artemka451 20 июля 2015, 00:02

      Палыч не туда ты ушел, ой не туда!!!!!

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      Рейтинг: +923

      eaguar 19 июля 2015, 23:58

      Удачи Анжи .

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      Рейтинг: +223

      DXTK 19 июля 2015, 23:47

      О чем тут говорить Игроки в клубе даже с линии ворот не забьют, Плохая реализация у клуба. По больше надо нагружать игроков нападения. Да и подносчиков снарядов тоже следует проверить на Зрение, постоянно навешивали на голову или выдавали пас на ногу защите соперника.

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      Рейтинг: +56

      Пэдро Гомес 19 июля 2015, 23:46

      Работай Палыч, работай.

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      Рейтинг: +121

      dokom 19 июля 2015, 23:40

      всё закономерно

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