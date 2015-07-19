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    Мутко: «Юношеская сборная выступила на ЧЕ достойно, за команду не стыдно»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выступления сборной России U-19, ставшей серебряным призером юношеского Евро-2015.

    "Ребят надо поздравить с блестящей игрой, наши ребята в финале играли с одним из грандов мирового футбола. Я от всей души поздравляю команду и Хомуху. Мы будем делать все, чтобы эти парни продолжали прогрессировать, чтобы этот уровень сохраняли.
    Я считаю, выступили достойно на высочайшем уровне! Молодцы, за команду не стыдно – это финал чемпионата Европы!", – сказал Мутко.
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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 23:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +39

      710volk 20 июля 2015, 11:07

      вице-чемпионы и не стыдно!!! а вот то что он министр спорта - СТЫДНО!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +873

      Блоссия > 710volk 20 июля 2015, 12:42

      да

      0
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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 20 июля 2015, 07:54

      Чего не скажеш о основной сборной!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:54

      Ребята безусловно молодцы, только заслуги Мутко в этом не вижу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Николай51 20 июля 2015, 04:22

      Молодцы пацаны!!!

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      Рейтинг: +57

      XXMOHAXX 20 июля 2015, 01:46

      За парней радостно... А вот за тебя стыдно...

      0
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 20 июля 2015, 00:53

      Алмаз, еще не бриллиант.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 20 июля 2015, 00:30

      Надо было выигрывать турнир причём здесь стыдно или не стыдно.

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      Рейтинг: +21

      bamana 19 июля 2015, 23:57

      голубой воришка

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 19 июля 2015, 23:38

      за тебя, мутко, стыдно!

      1
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      Рейтинг: +69

      tembot07 19 июля 2015, 23:32

      Хомуху в тренеры основной команды!

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