Мутко: «Юношеская сборная выступила на ЧЕ достойно, за команду не стыдно»

вице-чемпионы и не стыдно!!! а вот то что он министр спорта - СТЫДНО!!!
Министр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выступления сборной России U-19, ставшей серебряным призером юношеского Евро-2015.
"Ребят надо поздравить с блестящей игрой, наши ребята в финале играли с одним из грандов мирового футбола. Я от всей души поздравляю команду и Хомуху. Мы будем делать все, чтобы эти парни продолжали прогрессировать, чтобы этот уровень сохраняли.
Я считаю, выступили достойно на высочайшем уровне! Молодцы, за команду не стыдно – это финал чемпионата Европы!", – сказал Мутко.
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