РФПЛ. «Крылья Советов» в гостях обыграли «Анжи»

Анжи чемпион!!!!!!
"Анжи" - "Крылья Советов" - 0:1. Видео матча
От души - Крылья с Победой!!! Самара форева.
Анжи был сильнее, но не повезло. Крыльям улыбнулась фортуна.
Если ты считаешь, что КС победили заслуженно, то это твое право. Я считаю, что Анжи был на голову сильнее. Если посмотреть статистику, то во всех компонентах преимущество за Анжи. Так бывает, что мяч не идет в ворота. У КС за всю игру по-настоящему голевых моментов не было. Было несколько полумоментов, один из которых завершился голом. Вратарь КС сделал несколько сейвов, несколько раз мяч попадал в каркас. По этому я и написал про случай и про фортуну.
конечно заслуженно победили(можно говорить,что игра бала равной,и анжи как минимум наиграли на ничью),потому что даже если рассматривать обитый каркас ворот - это что? - неумение попадать в цель,или же это хорошая работа вратаря(многое зависит от голкипера,которого пытаются "пробить",в данном случае неудачно,так как мимо ворот,но зацепив при этом перекладину и штангу).....здесь сказывается мастерство той и другой команды,ведь у крыльев тоже были моменты,и тем более,когда забивался гол ,перед мячом в штрафной находилось пол-команды анжи, и никто не смог предотвратить пропущенный мяч,включая вратаря.
молодцы. поздравляю!
Смотрел матч,скажу следующее,-состав собран наспех,нет сыгранности,взаимопонимания,нет,извините меня,коллективного духа.С Крыльями были подходы и моменты для ударов,с сильными клубами этого не будет,раз-два и обчелся.По составу 4-5 игроков не соответствуют ПЛ.Тут пишут,что Кыльям повезло,не соглашусь,они сыграли тактически правильно,хлоднокровно.Где ошибки Боли,да в том,что спешит с ударом.
Я вот чего не могу понять. Многие тут пишут, что Крылья-де отскочили, что им повезло, что неожиданно, что чудо и т.д....
Однако! Смотрим последние четыре матча между командами: 3-1 по победам в пользу Самары. Статистика - это раз.
Состав у Крыльев остался точно тот же, каким играли весь сезон в ФНЛ (ну за одним исключением) - все друг друга знают, сыгранность имеется - это два.
Тренер, в отличие от Анжи, в Крыльях не менялся, и работа ведётся второй год подряд - это три.
Не знаю, чем руководствовались букмекеры и большинство болельщиков, но вышеприведенные предпосылки ведут к тому, что Крылья должны были как минимум не проиграть. Соперники могут хоть все ворота обстучать, хоть по периметру пять раз бегать с мячом, проявляя индивидуальное мастерство, но Команда знает, что нужно делать для достижения результата, что и доказала.
Лично я бы удивился, если бы Крылья проиграли. Ожидал ничьей.
Вчера случилось чудо.Крыльям эти три очка,помогут в концовке чемпионата.
Удачи Анжи верим что будет сыгранный боевой колектив,нужно только время.
говорю русским свиньям не [Соблюдайте правила] анжи обсуждать идите обсуждайте своих свиней которых испанцы абассали вчере.ха ха ха.
Проигрыш есть проигрыш.Но игра Анжи понравилась.