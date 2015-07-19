РФПЛ. «Крылья Советов» в гостях обыграли «Анжи»

"Анжи" на своем поле уступил "Крыльям Советов". Хозяева с первых минут ринулись атаковать, закрыв "Крылья" у своей штрафной. Боли имел несколько хороших моментов, запомнился и момент Леонардо, когда бразилец с нескольких метров угодил в перекладину. Но исход матча решил один эпизод в начале второго тайма - Таранов выиграл борьбу в «воздухе» в чужой вратарской, мяч отскочил к Габулову, который с метра переправил игровой снаряд в цель. Хозяева продолжали нападать на чужие ворота, но голкипер самарцев Конюхов показал хорошую игру, а, когда не спасал он, то выручала штанга. В итоге "Крылья Советов" одерживают победу в гостях у махачкалинского клуба.

19 июля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена"

Голы: 0:1 - Габулов, 51;

«Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский (Хадарцев, 79), Аруна, Максимов, Леонардо (Эбесилио, 52), Амаду (Алмейда,64), Боли.

«Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов (Симаейс, 73), Чочиев (Надсон, 89), Корниленко (Горбатенко, 72).

Предупреждения: Эбесилио, 86; Померко, 90+1.

Травмы: Габулов, 73.

Судья: Алексей Николаев (Москва).