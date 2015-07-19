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    РФПЛ. «Крылья Советов» в гостях обыграли «Анжи»

    "Анжи" на своем поле уступил "Крыльям Советов". Хозяева с первых минут ринулись атаковать, закрыв "Крылья" у своей штрафной. Боли имел несколько хороших моментов, запомнился и момент Леонардо, когда бразилец с нескольких метров угодил в перекладину. Но исход матча решил один эпизод в начале второго тайма - Таранов выиграл борьбу в «воздухе» в чужой вратарской, мяч отскочил к Габулову, который с метра переправил игровой снаряд в цель. Хозяева продолжали нападать на чужие ворота, но голкипер самарцев Конюхов показал хорошую игру, а, когда не спасал он, то выручала штанга. В итоге "Крылья Советов" одерживают победу в гостях у махачкалинского клуба.

    "Анжи" - "Крылья Советов" - 0:1. Видео матча
    19 июля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена"
    Голы: 0:1 - Габулов, 51;
    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский (Хадарцев, 79), Аруна, Максимов, Леонардо (Эбесилио, 52), Амаду (Алмейда,64), Боли.
    «Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов (Симаейс, 73), Чочиев (Надсон, 89), Корниленко (Горбатенко, 72).
    Предупреждения: Эбесилио, 86; Померко, 90+1.
    Травмы: Габулов, 73.
    Судья: Алексей Николаев (Москва).

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    19.07.2015 23:10
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    Комментарии228
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      Рейтинг: +24

      Sagid_05 21 июля 2015, 19:38

      Анжи чемпион!!!!!!

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      Рейтинг: +232

      ТОС > Sagid_05 22 июля 2015, 06:41

      в пердеве

      0
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      Рейтинг: +47

      Серёга с Горелова 21 июля 2015, 13:32

      От души - Крылья с Победой!!! Самара форева.

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      Рейтинг: +17

      papic337 20 июля 2015, 23:45

      Анжи был сильнее, но не повезло. Крыльям улыбнулась фортуна.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han > papic337 21 июля 2015, 12:06

      как говорится:везёт сильнейшему - это про фортуну,и про то,что ничего на земле не происходит "случайно".

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      Рейтинг: +17

      papic337 > eugen-han 22 июля 2015, 00:12

      Если ты считаешь, что КС победили заслуженно, то это твое право. Я считаю, что Анжи был на голову сильнее. Если посмотреть статистику, то во всех компонентах преимущество за Анжи. Так бывает, что мяч не идет в ворота. У КС за всю игру по-настоящему голевых моментов не было. Было несколько полумоментов, один из которых завершился голом. Вратарь КС сделал несколько сейвов, несколько раз мяч попадал в каркас. По этому я и написал про случай и про фортуну.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han > papic337 22 июля 2015, 14:36

      конечно заслуженно победили(можно говорить,что игра бала равной,и анжи как минимум наиграли на ничью),потому что даже если рассматривать обитый каркас ворот - это что? - неумение попадать в цель,или же это хорошая работа вратаря(многое зависит от голкипера,которого пытаются "пробить",в данном случае неудачно,так как мимо ворот,но зацепив при этом перекладину и штангу).....здесь сказывается мастерство той и другой команды,ведь у крыльев тоже были моменты,и тем более,когда забивался гол ,перед мячом в штрафной находилось пол-команды анжи, и никто не смог предотвратить пропущенный мяч,включая вратаря.

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      Рейтинг: +17

      papic337 > eugen-han 23 июля 2015, 21:59

      Ты вообще-то игру смотрел? Какая к черту равная игра? Анжи по всем показателям был сильнее. Посмотри статистические данные по этому матчу. Просто это был не день Анжи. КС выиграли, но без изрядной доли везения здесь не обошлось.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 20 июля 2015, 20:35

      молодцы. поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 20 июля 2015, 19:18

      Смотрел матч,скажу следующее,-состав собран наспех,нет сыгранности,взаимопонимания,нет,извините меня,коллективного духа.С Крыльями были подходы и моменты для ударов,с сильными клубами этого не будет,раз-два и обчелся.По составу 4-5 игроков не соответствуют ПЛ.Тут пишут,что Кыльям повезло,не соглашусь,они сыграли тактически правильно,хлоднокровно.Где ошибки Боли,да в том,что спешит с ударом.

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      Рейтинг: +14

      hobbit85 20 июля 2015, 16:48

      Я вот чего не могу понять. Многие тут пишут, что Крылья-де отскочили, что им повезло, что неожиданно, что чудо и т.д....
      Однако! Смотрим последние четыре матча между командами: 3-1 по победам в пользу Самары. Статистика - это раз.
      Состав у Крыльев остался точно тот же, каким играли весь сезон в ФНЛ (ну за одним исключением) - все друг друга знают, сыгранность имеется - это два.
      Тренер, в отличие от Анжи, в Крыльях не менялся, и работа ведётся второй год подряд - это три.
      Не знаю, чем руководствовались букмекеры и большинство болельщиков, но вышеприведенные предпосылки ведут к тому, что Крылья должны были как минимум не проиграть. Соперники могут хоть все ворота обстучать, хоть по периметру пять раз бегать с мячом, проявляя индивидуальное мастерство, но Команда знает, что нужно делать для достижения результата, что и доказала.
      Лично я бы удивился, если бы Крылья проиграли. Ожидал ничьей.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > hobbit85 21 июля 2015, 00:40

      очевидного большинство не видит ...5+

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 20 июля 2015, 16:07

      Вчера случилось чудо.Крыльям эти три очка,помогут в концовке чемпионата.

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      Рейтинг: +13

      мурад67 20 июля 2015, 15:16

      Удачи Анжи верим что будет сыгранный боевой колектив,нужно только время.

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      Рейтинг: +13

      salim0586 20 июля 2015, 13:58

      говорю русским свиньям не [Соблюдайте правила] анжи обсуждать идите обсуждайте своих свиней которых испанцы абассали вчере.ха ха ха.

      -1
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      Рейтинг: +25

      Нигелист > salim0586 20 июля 2015, 15:06

      А чем ты лучше???
      Такой же глор, как остальные.
      Адекватных комментариев в этой ветке от силы 20, остальное спам, который можно удалять. Кстати болельщики Анжи и КС здесь самые адекватные...

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      Рейтинг: +12

      CAMRE > salim0586 21 июля 2015, 10:47

      Ты удот с пастбища прибившийся, Анжи что не в Российской премьер лиге выступает? Иди докури.

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      Рейтинг: +12

      КрысА > Нигелист 21 июля 2015, 13:06

      На его отчество посмотри, и всё станет понятно)).

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 20 июля 2015, 13:57

      Проигрыш есть проигрыш.Но игра Анжи понравилась.

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