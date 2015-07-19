Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафельников: «Аленичеву нужно дать Митрюшкину шанс в основе «Спартака»

    Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, болеющий за футбольный клуб «Спартак», выразил мнение, что главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву стоит выпустить в стартовом составе московской команды вратаря Антона Митрюшкина.

    «Егор, когда Дима даст Митрюшкину шанс в основном составе? Уже пора, мне кажется», - написал Кафельников в «Твиттере», обратившись к тренеру «Спартака» Егору Титову.
    Такую запись Кафельников сделал во время матча юношеской сборной России со сверстниками из Испании в финале чемпионата Европы. По ходу первого тайма Митрюшкин не раз спасал свою команду от гола.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии87
    ...
    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 20 июля 2015, 18:23

      В Спартаке две беды:
      1. Нет вратарей
      2. Вратарей девать некуда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      Федырыч > Поц 20 июля 2015, 22:21

      Зато есть ПОЦ, который всегда подскажет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Поц > Федырыч 21 июля 2015, 17:38

      Нет. Не подскажу. Этоих спартачье дело в своих вратарях ковыряться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      petr19 20 июля 2015, 16:58

      Не скоро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июля 2015, 14:37

      Давайте только без ажиотажа... Ну, неплохая реакция. Ну, отбил несколько мячей на ленточке в этом дыр-дыре, благо испанцы тоже молодые и горячие - взрослые матерые бы "положили" мячик в ворота в большинтсве нереализованных моментов просто за счет опыта и привычки решать эпизоды правильно, а не побыстрее. Это раз. Часть моментов возникла не в последнюю очередь потому что Антон на выходах - никакой... его там просто нет, вот и получается - пожар в штрафной и вратарской и мечущийся "герой" на ленточке. Это два. Позицию он теряет постоянно, второго гола могло просто не быть, не рванись он закрывать, похоже что - угловой флажок. Это три. Поставь его сейчас в рамку на игры ЧР - и "звезда" его быстро погаснет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      710volk 20 июля 2015, 14:02

      болеет за молодых...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      KURUM 20 июля 2015, 09:40

      Без тебя разберутся..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Misha1978888 20 июля 2015, 08:51

      А может кафельникова тренером назначить или ген.директором?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 20 июля 2015, 08:19

      Ни хрена себе Уля заголовки заворачивает! Высосала (не буду грязно шутить) из какого-то вопросительного сообщения целое побудительно-приказное высказывание!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:56

      волера в своё время отвергал Митрюху и ставил в раму Писякова, и говорил, что он лучший и хорошо играет ногами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:55

      Жека смени клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:32

      А ведь Евгений прав! Митрюшкин действительно впечатлил своей игрой в финале против сборной Испании. Если бы не он, то не избежать бы нам разгрома и позора.. Надо дать шанс Антону в Спартаке, Дмитрий Анатольевич)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11