Кафельников: «Аленичеву нужно дать Митрюшкину шанс в основе «Спартака»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, болеющий за футбольный клуб «Спартак», выразил мнение, что главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву стоит выпустить в стартовом составе московской команды вратаря Антона Митрюшкина.

«Егор, когда Дима даст Митрюшкину шанс в основном составе? Уже пора, мне кажется», - написал Кафельников в «Твиттере», обратившись к тренеру «Спартака» Егору Титову.