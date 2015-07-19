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    Агент Касильяса Сантос Маркес: «Пересу не нравятся темнокожие игроки»

    Президенту футбольного клуба "Реал" Флорентино Пересу не нравятся темнокожие игроки, заявил футбольный агент Сантос Маркес, среди клиентов которого бывший голкипер мадридцев Икер Касильяс.

    Маркес обвинил Переса в предвзятом отношении к бывшим игрокам команды Клоду Макелеле и Самюэлю Это'о:
    "К Макелеле относились без уважения. Флорентино не нравятся темнокожие игроки. Он не расист, но они ему не нравятся, - цитирует Маркеса источник. - Я боролся с ним за Это'о. Самюэль был таким же "галактико", как и Луиш Фигу, но он покинул клуб из-за цвета кожи".
    Маркес также заявил, что у Переса есть любимчики среди игроков, и он оказывает на тренеров команды давление, чтобы его фавориты регулярно выходили на поле:
    "У него был спор с Карло Анчелотти по поводу Гарета Бейла. Он считает, что Бейл лучший в мире игрок. Перес не знает, как обращаться с обладателем "Золотого мяча" (Криштиану Роналду), хотя он уже играет в команде. А Бейл будет играть там, где хочет. Другой любимчик - Карим Бензема", - сказал агент.

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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 21:33
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 21 июля 2015, 09:14

      Ничего такого агент не говорил,больше половины не правда!

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 20 июля 2015, 16:32

      риаал закрыть за расизм

      1
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      Рейтинг: +76

      Cheny 20 июля 2015, 15:23

      "Я не расист.Какая разница черно[Соблюдайте правила ]й ты,азиат или нормальный белый мужчина? Я ко всем отношусь нормально" дал интервью газете Молодой Ленинец Флорентино Перес

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 20 июля 2015, 10:07

      Меня смешит другое. Когда из Реала выкидывают, как паршивую дворняжку, очередного ветерана- легенду, эти горе мадристы Среалисты сначала робко поворчат, для приличия, но затем, все, как один, начинают обливать грязью изгнанных и оправдывать этот позор. Сразу Кас становится "дырой" и неудачником, про Алонсо вообще забыли. На подходе Рамос, тоже заплюют.

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июля 2015, 09:19

      "Он не расист, но они ему не нравятся"
      Это и есть определение расиста, кагбэ.

      2
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 20 июля 2015, 07:54

      Пипец тут приукрашено интервью этого агента!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:34

      Флорентино еще и расист что ли? Никогда бы не подумал про него такое) Так вот почему Лассана Диарра так спокойно покинул Реал Мадрид в свое время и перебрался в Анжи.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 04:05

      Про правдивость слов агента не могу сказать! Но то, что он мешает тренеру работать, думаю это правда! Бэйла давно пора было посадить на лавку!

      1
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 20 июля 2015, 03:52

      Надо бы жучок в вип-ложе установить - не ухает ли он там, когда негр с мячом?

      4
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      Рейтинг: +29

      cvanza 20 июля 2015, 03:45

      Похоже на донос

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