Агент Касильяса Сантос Маркес: «Пересу не нравятся темнокожие игроки»

Ничего такого агент не говорил,больше половины не правда!
Президенту футбольного клуба "Реал" Флорентино Пересу не нравятся темнокожие игроки, заявил футбольный агент Сантос Маркес, среди клиентов которого бывший голкипер мадридцев Икер Касильяс.
Президенту футбольного клуба "Реал" Флорентино Пересу не нравятся темнокожие игроки, заявил футбольный агент Сантос Маркес, среди клиентов которого бывший голкипер мадридцев Икер Касильяс.
Ничего такого агент не говорил,больше половины не правда!
риаал закрыть за расизм
"Я не расист.Какая разница черно[Соблюдайте правила ]й ты,азиат или нормальный белый мужчина? Я ко всем отношусь нормально" дал интервью газете Молодой Ленинец Флорентино Перес
Меня смешит другое. Когда из Реала выкидывают, как паршивую дворняжку, очередного ветерана- легенду, эти горе мадристы Среалисты сначала робко поворчат, для приличия, но затем, все, как один, начинают обливать грязью изгнанных и оправдывать этот позор. Сразу Кас становится "дырой" и неудачником, про Алонсо вообще забыли. На подходе Рамос, тоже заплюют.
"Он не расист, но они ему не нравятся"
Это и есть определение расиста, кагбэ.
Пипец тут приукрашено интервью этого агента!
Флорентино еще и расист что ли? Никогда бы не подумал про него такое) Так вот почему Лассана Диарра так спокойно покинул Реал Мадрид в свое время и перебрался в Анжи.
Про правдивость слов агента не могу сказать! Но то, что он мешает тренеру работать, думаю это правда! Бэйла давно пора было посадить на лавку!
Надо бы жучок в вип-ложе установить - не ухает ли он там, когда негр с мячом?
Похоже на донос