Четыре испанских специалиста вошли в тренерский штаб армавирского «Торпедо»

Четыре испанских специалиста вошли в штаб главного тренера армавирского "Торпедо" Валерия Карпина, сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В июле экс-главный тренер московского "Спартака" Карпин подписал контракт с армавирским "Торпедо" на три года. После заключения договора он заявил, что в его штаб войдут несколько испанцев.
Помогать Карпину в "Торпедо" будут старший тренер Хуан Хосе Вила Сеоане, тренер по физподготовке Рубен Креспо Санчес, тренер вратарей Франциско Хосе Мартинес Нион и тренер-аналитик Гильермо Алонсо Салинас.
"Торпедо" в первых двух турах ФНЛ дважды сыграло вничью.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.