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    Четыре испанских специалиста вошли в тренерский штаб армавирского «Торпедо»

    Четыре испанских специалиста вошли в штаб главного тренера армавирского "Торпедо" Валерия Карпина, сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

    В июле экс-главный тренер московского "Спартака" Карпин подписал контракт с армавирским "Торпедо" на три года. После заключения договора он заявил, что в его штаб войдут несколько испанцев.
    Помогать Карпину в "Торпедо" будут старший тренер Хуан Хосе Вила Сеоане, тренер по физподготовке Рубен Креспо Санчес, тренер вратарей Франциско Хосе Мартинес Нион и тренер-аналитик Гильермо Алонсо Салинас.
    "Торпедо" в первых двух турах ФНЛ дважды сыграло вничью.

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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 20:41
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:38

      Валера подтянул всех своих! Теперь испанские специалисты будут помогать Карпину в Торпедо из Армавира, ну и заодно полюбуются на достопримечательности этой глубинки)

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 20 июля 2015, 07:29

      Быть на Кубанской Земле ещё одной Команды в Премьер Лиге - "Торпедо" Армавир!!! Там подтянется "Черноморец" Новороссийск! Да и Сочи не плошать - и пять команд в Краснодарском Крае! Вперёд Кубанские Команды!!! )))

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > rtm Solncedar 20 июля 2015, 13:51

      Да и правобережье Днепра с Одесской областью скоро присоединим, назовём все эти, исконно Российские, территории Черноморско-Азовским регионом где будет, как минимум десять команд. Правда придётся расширить РПЛ до тридцати команд и играть две игры в неделю. Когда привыкнем к такому графику, то сразу порвём всех. И в Европе, и во всём мире. Игроки Барселоны и Реала будут стоять в очереди на право играть под началом Великого Валеры в Торпэдо из Армавира.

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      Рейтинг: +407

      Федырыч 20 июля 2015, 01:25

      Карпин будет делать армавирскую Барселону.

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 19 июля 2015, 23:54

      то что испанцы, не значит что хорошие специалисты, разве карпуша нормальное может что-то организовать?

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      Рейтинг: +864

      diktor > ВАЙПЕР 20 июля 2015, 03:36

      Завидуй молча.

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      Рейтинг: +864

      diktor 19 июля 2015, 23:23

      Ой как Торпедо популярно стало-смотрите сколько вас стервятников слетелось.Браво Карпин.

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      Рейтинг: +20

      autochthon 19 июля 2015, 23:14

      Пудель кроме испанцев ни кого не знает. Видели мы этих иноземцев еще со времен Петра 1, у себя они цирюльниками были, а здесь вице канцлерами становились...РОССИЯ для РОССИЯН !!!

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      Рейтинг: +43

      bertoshas 19 июля 2015, 22:57

      Италию уже попробоали...

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      Рейтинг: +159

      КПР 19 июля 2015, 22:51

      Пудель разбазаривает армянское бабло.

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      Рейтинг: +923

      eaguar 19 июля 2015, 22:46

      Булатным ножем Тула должна сих испанских карпят почистить .
      В понедельник , т.е. завтра .
      Удачи Тула !
      Удачи Арсенал !!
      Удачи Булатов !!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 22:39

      Круто, чё!

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