Четыре испанских специалиста вошли в тренерский штаб армавирского «Торпедо»

Четыре испанских специалиста вошли в штаб главного тренера армавирского "Торпедо" Валерия Карпина, сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).





В июле экс-главный тренер московского "Спартака" Карпин подписал контракт с армавирским "Торпедо" на три года. После заключения договора он заявил, что в его штаб войдут несколько испанцев.



Помогать Карпину в "Торпедо" будут старший тренер Хуан Хосе Вила Сеоане, тренер по физподготовке Рубен Креспо Санчес, тренер вратарей Франциско Хосе Мартинес Нион и тренер-аналитик Гильермо Алонсо Салинас.