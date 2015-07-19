«Анжи» - «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны составы, в которых махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов» выйдут на поле в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги сезона-2015/16. Игра состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский, Аруна, Максимов, Леонардо, Амаду, Боли.