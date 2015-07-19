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    «Анжи» - «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

    Стали известны составы, в которых махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов» выйдут на поле в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги сезона-2015/16. Игра состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский, Аруна, Максимов, Леонардо, Амаду, Боли.
    «Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов, Чочиев, Корниленко.
    "Бомбардир.ру" предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: ФК «Анжи»

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    19.07.2015 20:30
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +31

      sts-35 19 июля 2015, 22:23

      КС давайте забивайте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      alik4 19 июля 2015, 21:00

      габулов забьет

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > alik4 20 июля 2015, 08:46

      поставил?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      alik4 > kupryaev 22 июля 2015, 16:51

      нет но я был уверен что он забьет бывшему клкбу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      argo-35 19 июля 2015, 20:57

      Удачи КС.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Ichkeria 19 июля 2015, 20:53

      Вперед Анжи!))

      0
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      Рейтинг: +180

      ANJI 0552 19 июля 2015, 20:46

      будем посмотрет на ему русский язык. успешного старта Анжи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      piercman 19 июля 2015, 20:43

      вперёд, крылья, надерите барсеточников!

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 20:39

      В составе крылышек один лег!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Izuna46 > cska plus 19 июля 2015, 20:46

      вообще-то два

      2
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      Рейтинг: +123

      LAKZ 19 июля 2015, 20:38

      анжи должен победить. плиииз

      0
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      Рейтинг: +54

      Ариф Максимович 19 июля 2015, 20:36

      Жду интересной игры и победы Анжи.

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