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    РФПЛ. «Локомотив» одержал верх над «Мордовией»

    В матче первого тура РФПЛ московский "Локомотив" обыграл саранскую "Мордовию" в гостях с минимальным счетом - 0:1. Хозяева активнее начали встречу. Неплохие моменты имели Дудиев и Луценко, однако «Мордовии» не хватило немножко везения. «Локомотив» в первом тайме выглядел откровенно плохо, хотя и выстоял под натиском соперника. Открыли счет гости неожиданно. На 60-й минуте Шкулетич откликнулся на навес Шишкина и послал мяч в угол ворот Ревишвили. «Локомотив» мог удваивать преимущество, но Майкон не реализовал одиннадцатиметровый удар. В концовке встречи «Мордовия» имела шанс отыграться, но мяч после удара Нахушева со штрафного попал в стойку ворот.

    19 июля. Саранск. Стадион "Старт"

    Мордовия (Саранск) - Локомотив - 0:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 - Шкулетич, 60.

    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Дудиев, Гапон, Рыков, Иванов, Сысуев (Мухаметшин, 77), Дональд (Стеванович, 64), Власов (Самодин, 84), Ле Таллек, Луценко.

    Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Михалик, Касаев, Коломейцев, Миранчук, Григорьев, Шкулетич (Майкон, 69)
    Предупреждения: Чорлука, 31; Дональд, 58; Гапон, 70; Нахушев; 90+2; Шишкин, 90+3.
    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 19:58
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +12

      Denfard 20 июля 2015, 20:36

      РФПЛ начелась как обычно без сюрпризов а это значит ничего в нашем футболе не поменялось всё тоже самое чемпионат будет проходить в обычном ритме РФС ничего не сделал что бы повысить зрелость российского первенства нет новых перспективных команд болельщики их давно уже ждут но РФС упёрся рогом и никого не хочет пускать в свой Российский футбольный бомжатник

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 июля 2015, 11:27

      в начале 2го тайма я сказал, что залетит нелепый шальной какой-нибудь... что и сделал Шкуле

      0
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      ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane > LokoGoGo 20 июля 2015, 11:36

      Должно и нам везти когда нибудь.но в следующей игре надеюсь будет должный настрой

      1
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 20 июля 2015, 11:24

      Редакция: Лукьянченко Ульяна
      заметили?)

      0
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 20 июля 2015, 10:37


      Повезло нам несказанно, команда сырая, игрового рисунка нет, чего ожидать дальше неизвестно.

      З.Ы. руководство мордвы могли бы позаботиться и постелить палас на поляну посвежее, посовременней...

      2
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 20 июля 2015, 09:27

      Вымучили, паразиты, три очка!
      С такой игрой о еврокубках можно забыть :((

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 20 июля 2015, 09:23

      В принципе ожидаемо.

      0
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      Рейтинг: +20

      Qweas 20 июля 2015, 08:26

      Локо сделал то, что и должен был делать.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:11

      Шкулетич даже в сборную Сербии вызывался! Неплохой вообщем то нападающий. В Партизане по крайней мере был лидером в нападении) Его точный удар принес первую победу Локомотиву в новом сезоне. С победой всех болельщиков железнодорожников!

      4
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      Рейтинг: +42

      alboro 20 июля 2015, 06:50

      ура

      0
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      Рейтинг: +24

      pin_y 20 июля 2015, 02:43

      Это очень плохо так и не вылетят в Фнл.

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