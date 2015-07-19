РФПЛ. «Локомотив» одержал верх над «Мордовией»

РФПЛ начелась как обычно без сюрпризов а это значит ничего в нашем футболе не поменялось всё тоже самое чемпионат будет проходить в обычном ритме РФС ничего не сделал что бы повысить зрелость российского первенства нет новых перспективных команд болельщики их давно уже ждут но РФС упёрся рогом и никого не хочет пускать в свой Российский футбольный бомжатник
В матче первого тура РФПЛ московский "Локомотив" обыграл саранскую "Мордовию" в гостях с минимальным счетом - 0:1. Хозяева активнее начали встречу. Неплохие моменты имели Дудиев и Луценко, однако «Мордовии» не хватило немножко везения. «Локомотив» в первом тайме выглядел откровенно плохо, хотя и выстоял под натиском соперника. Открыли счет гости неожиданно. На 60-й минуте Шкулетич откликнулся на навес Шишкина и послал мяч в угол ворот Ревишвили. «Локомотив» мог удваивать преимущество, но Майкон не реализовал одиннадцатиметровый удар. В концовке встречи «Мордовия» имела шанс отыграться, но мяч после удара Нахушева со штрафного попал в стойку ворот.
19 июля. Саранск. Стадион "Старт"
Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Дудиев, Гапон, Рыков, Иванов, Сысуев (Мухаметшин, 77), Дональд (Стеванович, 64), Власов (Самодин, 84), Ле Таллек, Луценко.
Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Михалик, Касаев, Коломейцев, Миранчук, Григорьев, Шкулетич (Майкон, 69)