Лаказетт: «Готов к новому сезону в составе «Лиона».

Форвард Александр Лаказетт готов провести еще один сезон в составе "Лиона". Французский клуб пока не получил по Лаказетту ни одного конкретного предложения.



"Разговоры о моем будущем не мешают мне работать. Я сосредоточен на "Лионе", а не на чем-то другом. Уже говорил и тренеру, и президенту клуба, что готов провести сезон здесь, что вижу себя в этой команде" - рассказал Лаказетт.



Ранее сообщалось, что "Лион" решил сохранить Лаказетта еще на год.



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