Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лаказетт: «Готов к новому сезону в составе «Лиона».

    Форвард Александр Лаказетт готов провести еще один сезон в составе "Лиона". Французский клуб пока не получил по Лаказетту ни одного конкретного предложения.

    "Разговоры о моем будущем не мешают мне работать. Я сосредоточен на "Лионе", а не на чем-то другом. Уже говорил и тренеру, и президенту клуба, что готов провести сезон здесь, что вижу себя в этой команде" - рассказал Лаказетт.

    Ранее сообщалось, что "Лион" решил сохранить Лаказетта еще на год.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:50

      Скорее всего этим летом Александр никуда не уйдет из Лиона. Он вроде не раз говорил, что хотел бы еще поиграть за Олимпик в ЛЧ) А вот в следующем году кто его знает! Ему бы больше подошла АПЛ конечно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 19:32

      Как рьяно рекламировать его, а конкретики нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 18:43

      Молодец Саня

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > sir_Alex 19 июля 2015, 18:48

      я знаю, спасибо..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > просто сашка 19 июля 2015, 18:51

      Не за что, ты просто сашка, а он – Александр

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > sir_Alex 19 июля 2015, 18:53

      мы с ним тезки, просто я скромный)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > просто сашка 19 июля 2015, 19:06

      Жаль, он не знает об этом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > sir_Alex 19 июля 2015, 19:07

      не беда)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > просто сашка 19 июля 2015, 19:12

      Для него – точно не беда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 19 июля 2015, 18:22

      Из всех кто сможет его купить только МЮ нуждается в нападающих.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > dimagas1 19 июля 2015, 18:31

      От такой нужды сбагрили РВП и отказались от Фалькао?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > YRunner 19 июля 2015, 18:44

      Фалькао - мертвый совсем, РВП тоже не тянет, да, МЮ нуждается в классном напе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > YRunner 19 июля 2015, 18:48

      Вопрос не к чему ,посмотри сколько они забивали и сколько играли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > Red_team 19 июля 2015, 19:57

      Эти двое, классные напы. Может проблема в другом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > dimagas1 19 июля 2015, 19:58

      Вот и посмотри сколько они забивали, до того как протухли в МУ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > YRunner 19 июля 2015, 20:06

      Травмы их поломали очень сильно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > YRunner 19 июля 2015, 20:40

      "классные напы" - когда-то были, а сейчас сдулись

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > Red_team 19 июля 2015, 20:53

      А если всё вернется в других клубах, что тогда скажешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > YRunner 19 июля 2015, 20:55

      Не понимаю, к чему ты клонишь? к тому, что МЮ виноват, что они пешком по полю ходили и не забивали из самых выгоднейших позиций? Разговор был о том, что МЮ нужен хороший форвард, а не о том как сложится дальнейшая карьера этих двух

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > dimagas1 19 июля 2015, 20:56

      Травмы проходят, всё ещё может вернутся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > Red_team 19 июля 2015, 21:50

      Ты сам всё сказал, МУ во всем виноват. У вас были отличные форварды, а кули толку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +708

      Red_team 19 июля 2015, 18:20

      В МЮ бы его, Отаманди и Лаказетта взять и ТО МЮ можно закрывать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      barbilona > Red_team 19 июля 2015, 18:22

      ОН НЕ ПОЙТЕТ В ЭЬТОТ МЕШОК

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > barbilona 19 июля 2015, 18:43

      Я ТЬВАЯ НИ ПАНИМАТЬ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 19 июля 2015, 18:46

      лвг сказал, что укрепит 2 позиции и все, судя по всему вратарь и цз, так как он еще добавил, что у чичи будет шанс и на позицию 1 форварда имеем руни, вилсона, чичу, плюс депай может сыграть, а лаказетт как сменщик руни это больно мажорно выглядит)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 19 июля 2015, 18:56

      Отпустить 2-х напов в лице Фалькао и РВП, а взамен вернуть Чичу? мдэээ... ЛВГ из жара в холод кидает, то у него линия нападения - танк, а центра поля и защиты нет, теперь нападения и защиты нет, а в полузащите как при СССР очередь за пивом, что будет в следующем сезоне? накупит защей и будет играть по схеме 8-1-1?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 19 июля 2015, 19:01

      ну эт не ко мне) как по мне так ЛВГ все правильно делает ... руни не склонен к травмам и чича как подмена вполне норм, вилсон немного тревожит, тухнет парень потихоьку такое ощущение... а что касается РВП то тут все логично, он выиграл свою медаль и по сути перестал стремится, плюс такую зарплату имеет что мама не горюй, так что расставание с ним как по мне так отличный шаг, для клуба, 250 к в неделю для сменщика руни это маразм...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 19 июля 2015, 19:02

      Прочитал новость, одна поправка - он сказал, что нужно усилить КАК МИНИМУМ 2 позиции, надеюсь, что будет максимум и усилятся таки 3 позиции

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 19 июля 2015, 19:04

      Вольная РВП - правильное решение, но оставаться по сути с одним основным напом - бред, тем более команда теперь еще и в ЛЧ участвует, а если Руни таки сломается? беда будет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 19 июля 2015, 19:05

      ну не знаю, по мне так нап будет лишним и уж тем более не вижу смысла покупать игрока уровня лаказетта на лавку) что то типо реми если только...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 19 июля 2015, 19:07

      не дай бог шрека сломают 100% напа будет депай играть, он же на турне его наигрывает под шреком, хотя как по мне так на фланг его! ну походу янг стал любимчиком ЛВГ и стоит признать он оправдывает доверие, прямо вторая молодость!!! а насчет димы я думаю аргентиский сервиз надо продавать шейхам пока в цене сильно не упал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 19 июля 2015, 19:09

      Вообще слухи про Кавани активно ходят/ходили, от только этого дерева с огромной зарплатой не хватало! Вуди в кураж вошел, нужно чтобы кто-то его остудил, как в "Индиана Джонс и храм судьбы", факелом в грудь ткнуть его =)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 19 июля 2015, 19:11

      все это желтуха, я читаю например только скай спортс, там не было не слово про этого дровосека, не дай бог конечно его купят...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 19 июля 2015, 19:13

      Не надо Дэпая в напы, неееее... =( Янг канеш молорик по прошлому сезону, но это ж Янг, в любую минуту могут пробить куранты и карета снова в тыкву превратится =) ДиМу нужно оставить еще на сезон, имхо, ну, в крайнем случае, сделать выгодный обмен с пэсэжэ с включение в сделку Маркиньоса или(и) Моуру

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 19 июля 2015, 19:15

      Я на redevils читаю ветку "трансферные слухи", мне это заменяет все газеты по трансферам =)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 19 июля 2015, 19:16

      про депая я того же мнения как и про куранты янга) уверен депай на фланге будет играть крайне редко) а вот насчет курантов янга я спокоен, ты видел игру перейры? у парня глаза горят, ему есть что доказывать и он реально очень талантлив! лишь бы не пошел по пути янузая и не поймал звезду! а дима мне кажется после травмы чм поймал какую ту хроническую фигню, посмотри на его травмы все на ровном месте! мы знаем как ЛВГ грузит на тренировках мое мнение будет вылезать из лазарета на 2 матча а потом опять, ну это лишь мое мнение...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 19 июля 2015, 19:23

      Да, Перейра определенно хорош, ЛВГ обязательно должен дать ему шанс. Травмы ДиМы напрягают канеш, но я бы его оставил все равно, а так посмотрим как оно будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 19 июля 2015, 19:27

      я почему то на 90% уверен что дима уйдет... вингеров тьма просто, янг, янузай, мата, перейра, лингард, и еще могут сыграть валенсия с депаем там, а то как играли на флангах янг и мата дает понять, что диме ух как непросто кого то из них вытеснить!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      barbilona 19 июля 2015, 18:13

      МЫ ШТЕМ ТЕПЯ У НАС В КЛУПЕ ВМСЕСТЕ С КАРОЛЕМ ФУТБОЛА БУТИТЕ МНОГО МИЧЕЙ ЗАБЕВАТЬ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > barbilona 19 июля 2015, 18:44

      У Барсеноги получается лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      darkhan1968 19 июля 2015, 18:05

      красавчик

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11