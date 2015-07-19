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    Теофилио Гутьеррес перешел в «Спортинг»

    Колумбийский форвард Теофилио Гутьеррес стал игроком "Спортинга". Футболист перешел в португальский клуб из "Ривер Плейта".

    Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Гутьеррес подписал контракт сроком на 3 года, с возможностью продления еще на один сезон.

    Если какой-нибудь клуб захочет выкупить Теофилио у "Спортинга", то ему придется раскошелиться на отступные в 40 миллионов евро.

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    Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон

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    19.07.2015 15:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 19 июля 2015, 19:53

      в сборной постоянно в основе играет)фалькао,мартинес,бакка на скамейке сидят

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 19:04

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 19 июля 2015, 18:53

      Слабый игрок. Не является лидером.

      0
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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 19 июля 2015, 18:29

      Португалы в своем стиле - купить за копейки, продать за 40-50 миллионов)))

      0
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      Рейтинг: +48

      phantom46 19 июля 2015, 17:14

      Никакой был на Копа Америка! Я надеялся что он молодой просто, но увидев что ему 30, сделал вывод сразу...

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      Рейтинг: +194

      l1l1 19 июля 2015, 17:02

      Чемпионат Португалии становиться еще сильнее, и интересней

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:09

      хорошо

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      Рейтинг: +86

      wingback 19 июля 2015, 15:58

      Что? Кто? Куда?

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      Рейтинг: +396

      Venezuela > wingback 19 июля 2015, 16:19

      Этот игрок играл в основе на ЧМ вместо Джексона Мартинеса.

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 19 июля 2015, 15:56

      средний футболист, но получше наших деревяшек, но что уж удачи ему)

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