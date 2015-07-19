Теофилио Гутьеррес перешел в «Спортинг»

Колумбийский форвард Теофилио Гутьеррес стал игроком "Спортинга". Футболист перешел в португальский клуб из "Ривер Плейта".



Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Гутьеррес подписал контракт сроком на 3 года, с возможностью продления еще на один сезон.



Если какой-нибудь клуб захочет выкупить Теофилио у "Спортинга", то ему придется раскошелиться на отступные в 40 миллионов евро.



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