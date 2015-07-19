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    РФПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Динамо»

    В матче 1-го тура чемпионата РФПЛ встречались "Зенит" и "Динамо". Гости начали матч активнее и заслуженно повели в счете. Это Александр Кокорин на 27-й минуте откликнулся на передачу Алексея Ионова. Но радовались динамовцы недолго. "Зенит" пошел в атаку и на 43-й минуте вынудил Томаша Губочана нарушить правила в собственной штрафной. Защитник получил красную карточку, а Халк уверенно реализовал пенальти. Второй тайм получился не менее интересным. Давление "Зенита" было серьезным, но Владимир Габулов команду выручал. Однако на 67-й минуте Олег Шатов точным ударом все-таки принес питерскому клубу тяжелую победу.

    19 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский"

    Зенит - Динамо - 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 - Кокорин, 27; 1:1 - Халк, 43 (с пенальти); 2:1 - Шатов, 67.

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Гарсия, Юсупов (Файзулин, 67), Витсель, Халк (Рондон, 82), Шатов, Дзюба (Рязанцев, 78).

    Динамо: Габулов, Данилкин, Соснин, Губочан, Жирков, Денисов, Зобнин, Ионов, Вальбуэна (Обольский, 88), Джуджак (Козлов, 46), Кокорин.

    Предупреждения: Губочан, 15; Нету, 20; Шатов, 38; Обольский, 89.

    Удаление: Губочан, 43.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

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    19.07.2015 15:31
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    Комментарии407
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      Рейтинг: +84

      Mangur 21 июля 2015, 02:21

      Опять зенит за уши вытащил судья

      1
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      Рейтинг: +37

      saymon 20 июля 2015, 15:36

      Кто бы Орлова убрал с НТВ???

      Весь первый тайм кричал, что Кокорин забил "вроде бы с офсайта"!!!!! В марте ему стукнуло 70, как и Симоняну. До каких пор [ Соблюдайте правила] будут рулить и комментировать?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 20 июля 2015, 13:27

      КДК РАССМОТРИТ ЭПИЗОД С УЧАСТИЕМ ХАВИ ГАРСИИ И ГУБОЧАНА

      КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит эпизод, произошедший на 4-й минуте матча 1-го тура премьер-лиги "зенит" – "Динамо" с участием полузащитника питерцев Хави Гарсии и защитника москвичей Томаша Губочана. По мнению бело-голубых, арбитр встречи Виталий Мешков должен был удалить Хави Гарсию и назначить пенальти ворота хозяев. Основание для рассмотрения этого момента стал рапорт делегата матча.

      Помощь арбитров – медвежья услуга зениту. Выходя на международный уровень и играя под эгидой УЕФА, питерцы не готовы к нейтральному судейству. Там можно сколько угодно поднимать руки, глядя на арбитра, – не поможет. За падение Халка в Европе не пенальти назначат, как Лаюшкин,или Мешков на нырке Дзюбы, а желтую карточку нападающему дадут.

      3
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      Рейтинг: +365

      n272nm > Красно Синий воин 20 июля 2015, 13:45

      Научись для начала писать Зенит с большой буквы, это раз. Во-вторых, нырок Дзюбы - это крепкая пятерка. В-третьих, позаботься о своем ЦСКА, но в Европе тоже не феерит ни разу.

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > n272nm 20 июля 2015, 14:25

      С большой буквы пишутся только самые титулованные клубы- это во первых!
      Во вторых ЦСКА ДВАЖДЫ выходил в Плей Офф Л/Ч и дошел до 1/4 финала, единственный клуб в России!
      Так что зенит нервно курит в сторонке!!!

      2
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      Рейтинг: +35

      gracie 20 июля 2015, 12:55

      Победа всегда радует,но АВБ будет оценён только после ЛЧ и ЛЕ. Пока интересной игры в команде нет, посмотрим что будет дальше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      PriZraK-FL 20 июля 2015, 12:54

      Где новости про Динамо, кроме отчета о матче? На совспорте и интервью Кобелева, и Губочана, и Данилкина, и представителей Зенита, и мнение "экспертов" о матче.. На соккере спустя пару часов была уже статья про матч.. Здесь же пустой сайт.

      По игре: верим в АНК, даже плюс, что в конце играли все российские игроки, этому руководству и тренеру будем верить до конца, даже если результат будет куда хуже, чем в прошлом сезоне. Хотя, по игре в первом тайме, я б так не сказал - думаю, всё будет нормально в этом сезоне, подтянем молодежь, тренер свой - место не так важно по итогам.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm > PriZraK-FL 20 июля 2015, 14:07

      Соглашусь. Никаких обзоров матчей и никакой аналитики. Если так будет дальше, то этот новоявленный Бомбардир.ру можно закрывать.

      0
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      Рейтинг: +15

      boozer 20 июля 2015, 12:36

      Ну, с почином!
      Для "весеннего" футбола вполне себе неплохо. Даже спатраковская деревяшка неплохо смотрелся. Хотя выглядел бы бледно, кабы рядом не бедный маленький Губо был, а мавры-костоломы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 20 июля 2015, 12:34

      Позорный договорняк

      0
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      Рейтинг: +11

      slimline > LOpp 20 июля 2015, 13:05

      2-2 ага

      1
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 20 июля 2015, 11:43

      Хорошая традиция начинает вырисовываться - волевая побед на днищем.
      Всех с победой!
      Для тех, кто ищет везде судейский беспредел в пользу Зенита, сообщаю на Вашем языке:
      "ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко!!!"

      2
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      Рейтинг: +45

      Macuk777Macuk 20 июля 2015, 10:15

      Дзюба 1 падение, + 3 очка Зениту!))) Дзюбинью выручает второй матч!)))

      1
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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 20 июля 2015, 07:58

      СдСв.

      1
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