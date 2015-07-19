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    Иванов: «Вопрос по главному тренеру сборной России остается открытым»

    Руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов рассказал о том, как обстоят дела с поиском нового главного тренера сборной России.

    "Что касается тренера сборной России по футболу, то вопрос открытый. Часто упоминается кандидатура Леонида Слуцкого. Я вчера с ним беседовал, насколько я знаю, официальных переговоров не было. Совместительства в контракте Слуцкого с ЦСКА не предусмотрено, это точно. Про желание лучше спросить у самого Слуцкого", - сказал Иванов журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 14:53
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +10

      Насмешник 24 июля 2015, 18:33

      На самом деле Иванов ответил: ВВП еще не определился. А то, что вы прочитали, придумали журналисты, чтобы завуалировать процесс выбора главного тренера.

      0
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      Рейтинг: +12

      Denfard 22 июля 2015, 07:30

      А я бы бы хотел что бы этот коллектив Хомухи не распался пусть они играют в ПФЛ но этим составом не разбирайте их по командам пусть набираются опыта и потихоньку закаляются во взрослой среде это будет хорошие технические возможности для молодого талантливого поколения им сейчас результаты не нужны им нужно взаимодействие и понимание во всех участках футбольного поля и это будет ПРАВИЛЬНО

      0
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      Рейтинг: +21

      Asper 20 июля 2015, 03:11

      Бердыев, Семак, Хомуха

      0
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      Рейтинг: +11

      fanros 19 июля 2015, 23:51

      А почему бы не попробовать Семака?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 21:12

      закрывайте

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 19 июля 2015, 20:28

      сЛУТСКИЙ КТО Ж ЕЩЕ

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      Рейтинг: +48

      Барри 19 июля 2015, 20:22

      Сидит Мутко с пилой и думает кому же вторую ручку в руки сунуть

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      Рейтинг: +864

      diktor 19 июля 2015, 20:11

      Карпина-без вариантов.

      0
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      Рейтинг: +185

      Bobus 19 июля 2015, 19:39

      Таких орлов тренер только испортит. Сами на поле разберутся что к чему

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      Рейтинг: +3081

      drug01 19 июля 2015, 19:16

      Пора решать с тренером?Иначе будет поздно!

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