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    Жозе Моуриньо: «Фалькао нужен, чтобы заменить Дрогба»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, зачем его клуб приобрел форварда Радамеля Фалькао.

    «Чтобы заменить такого выдающегося игрока, как Дрогба, нужен другой футболист с большим опытом. В команде три нападающих – Фалькао, Реми и Коста – и мы весьма довольны», - рассказал Моуринью.

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    Источник: Daily Mail

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    19.07.2015 14:41
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +14

      gats 21 июля 2015, 14:04

      надеюсь получиться у него

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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:06

      Будем верить что у него это получиться!!

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      Рейтинг: +12

      Барби в сливках 20 июля 2015, 10:12

      Опять Челси будет всех ипать в АПЛ )))

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 20 июля 2015, 09:07

      посмотрим, вернется ли он в свою лучшую форму или нет. есть подозрение, что моу своего добьется и фалькао все таки заиграет. осталось три недели подождать.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 08:00

      Заменить Вождя конечно будет не просто, но Радамель постарается) К тому же Маур сказал, что знает как вернуть Тигру былую форму и кондиции. Удачи Фалькао в составе Челси!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 июля 2015, 19:56

      Сдается мне, что Жозе все-таки выжмет все соки с Радамеля и заставит вспомнить былые годы..

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      Рейтинг: +35

      kinderpingui 19 июля 2015, 19:14

      Уж не такой уж и выдающийся футболист был Дрогба. В прошлом году без его помощи, почти без проблем, взяли чемпионство !

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      Рейтинг: +20

      superlamps > kinderpingui 19 июля 2015, 19:42

      Дрогба легендарный футболист! просто в возросте.

      5
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      Рейтинг: +44

      genezis > superlamps 19 июля 2015, 20:56

      не обьясняй ничего школьнику он про футбол ничего не знает его стихия фифа для плейсейшин
      человек говорящий что дрогба не выдающийся и вовсе не болельщик футбола

      2
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 19:08

      В МЮ не сложилось, может, в Челси за играет.

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      Рейтинг: +1532

      starche 19 июля 2015, 17:46

      Не заменит - однозначно!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > starche 19 июля 2015, 19:04

      Прошлогоднего Дрогба кто угодно заменить может!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 17:44

      Может, Маур заставит играть Фалькао

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      Рейтинг: +1532

      starche > sir_Alex 19 июля 2015, 17:47

      Вряд ли.

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > starche 19 июля 2015, 18:38

      Я тоже не верю в это

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