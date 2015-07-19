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    Митрофанов: «Задача «Зенита» в Лиге чемпионов – четвертьфинал»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

    «Президент клуба все это уже озвучивал. Стратегически задача на Лигу чемпионов – выиграть заветный трофей. Но если говорить об этом сезоне, то сначала надо сыграть в четвертьфинале. Можем объективно ставить такую задачу уже в этом сезоне», – рассказал Митрофанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2015 13:41
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    Комментарии145
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      Рейтинг: +73

      РусФут 19 июля 2015, 22:20

      А если нет...? я бы добавил пункт-расторжения контракта с Боашом по обоюдному согласию. А так и Семак, думаю, справится не хуже....

      1
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 19 июля 2015, 21:28

      мы то верим,вот только народ почему то сомневается

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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 21:07

      обычно получается!

      0
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      Рейтинг: +59

      djon64 19 июля 2015, 20:39

      Особенно при нынешней игре с Локомотивом и Динамо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 июля 2015, 20:33

      А чего не финал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vector 19 июля 2015, 20:16

      А разве вы её не выиграете?

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 19 июля 2015, 19:53

      Только ЦСКА дошел до 1/4 финала Л/Ч в 2010 году!
      зенит нервно курит в сторонке!!!

      2
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      Рейтинг: +3930

      Kollljan > Красно Синий воин 19 июля 2015, 20:00

      Сейчас на дворе 2015-й год. Посмотрим как ЦСКА сыграет квалификацию. Хотя, там смотреть, я думаю, будет не на что.

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > Kollljan 19 июля 2015, 20:08

      ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!
      Несмотря на все бешеные денежные вливания в клуб, зенит до сих пор, по сути, НЕ ПРЕВЗОШЕЛ ЦСКА ЕЩЕ НИ В ОДНОМ СПОРТИВНОМ ДОСТИЖЕНИИ! Я не буду брать для сравнения советскую историю ЦСКА и зенита: то была другая страна, другие экономические и чисто спортивные реалии и т.д. Да и трудно сравнивать зенит (бывший Большевик, Сталинец или кем там он еще был?) с великим ЦДКА-ЦДСА-ЦСКА. Я не буду брать в расчет 1990-е годы, когда оба клуба, – особенно зенит, который при зрительской аудитории в 100–150 человек выступал в первой лиге, – переживали период забвения. Я возьму только ХХI век, вернее, эпоху Гинера в ЦСКА и Газпрома в зените
      1) Чемпионом России ЦСКА впервые стал в 2003 году, зенит – только в 2007 (4 года спустя);
      2) Чемпионом России дважды подряд ЦСКА стал после побед в сезонах 2005 и 2006, зенит – после побед в сезонах 2010 и 2011/2012 (5 с половиной лет спустя);
      3) Других российских трофеев – Кубков и Суперкубков – у ЦСКА до сих пор значительно больше, чем у зенита
      4) В 2005 году ЦСКА золотыми буквами вписал свое имя в историю, первым среди всех клубов постсоветского пространства выиграв Кубок УЕФА; зенит с помощью судей получил в 2008 (3 года спустя);
      5) В евросезоне 2009/2010 ЦСКА впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов, зенит добился того же в евросезоне 2011/2012 (2 года спустя);
      6) Весной 2010 года ЦСКА первым из всех российских клубов преодолел первую стадию плей-офф Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал; зенит до сих пор лишь мечтает о том же (весной 2012 года он не использовал шанс выйти в четвертьфинал, уступив Бенфике);
      7)Московский ЦСКА стал единственным клубом, собравшим оригиналы всех главных российских трофеев на вечное хранение.
      ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!

      2
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      Рейтинг: +12

      narokozan > Красно Синий воин 19 июля 2015, 22:09

      а ещё в 2008 зенит выиграл супер кубок уефа но видимо ты об этом позабыл

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      Рейтинг: +11

      Питербуржец > Красно Синий воин 19 июля 2015, 22:20

      про Суперкубок УЕФА не написал, наверно, потому что у Цска его до сих пор нет. и неизвестно будет ли вообще в копилке.

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      Рейтинг: +7

      Karim056oren. > Красно Синий воин 31 июля 2015, 20:24

      Ты придурок забыл про Суперкубок который Зенит выиграл у М.Ю(2:1)может и ЦСКА тоже выиграл?ты сначала подгатовся для поста потом пиши!!!Факт!

      0
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 19 июля 2015, 19:19

      ФАНТАЗЕР!!!

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      Рейтинг: +18

      nikoladolgov 19 июля 2015, 19:04

      цель украсть бабла

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      Рейтинг: +86

      wingback 19 июля 2015, 19:01

      Митрофанушка, окстись!

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