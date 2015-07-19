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    «Зенит» - «Динамо». Стали известны стартовые составы команд

    Стали известны стартовые составы на матч "Зенит" - "Динамо". Игра состоится в 13:30 по Москве.

    "Зенит": Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Юсупов, Витсель, Халк, Шатов, Дзюба.

    "Динамо": Габулов, Соснин, Данилкин, Губочан, Жирков, Зобнин, Денисов, Джуджак, Вальбуэна, Ионов, Кокорин.

    Текстовая трансляция матча

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    19.07.2015 12:52
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 16:35

      Теперь Юсупов и Дзюба в свете нового лимита на легионеров играют у Виллаш Боаша регулярно) С возвращением хочу поздравить Гарая! Что кстати с Данни? А вот оборона Динамо в лице Соснина и Данилкина звучит как то не очень.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > alessios1990 19 июля 2015, 17:27

      У Мигеля небольшая (на пару недель) травма. Слегка дернул заднюю поверхность бедра.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Старый Пью 19 июля 2015, 17:30

      Скорейшего ему выздоровления и возвращения в строй!

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:12

      хорошо

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 19 июля 2015, 15:41

      круто

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      Рейтинг: +53

      Stut 19 июля 2015, 15:31

      С победой, Зенит!!!

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      Рейтинг: +13

      путешественник 19 июля 2015, 15:06

      Судьи то же жрать хотят. Им плевать что корыто бомжевское.

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      Рейтинг: +839

      dimag 19 июля 2015, 14:36

      Пеналь фифти-фифти,на усмотрение арбитра.Хотя в европе такие не ставят.Но вот прямая красная и давать двойное преимущество Зениту - это лишнее.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > dimag 19 июля 2015, 14:44

      Дзюба валилился сам. Судья не прав Смотрю без комментариев. Гены. Когда его уберут с центр. Каналов ?

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      Рейтинг: +839

      dimag > aurora5858 19 июля 2015, 15:33

      Ну надо признать что Орлов до 43 минуты ругал Зеньку и хвалил Динамо.Думаю он исправляется.Но конечно после 43 минуты сел на своего любимого конька... или бомжа )

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      Рейтинг: +579

      lange 19 июля 2015, 14:19

      Томаш Губочан ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 14:06

      Пусть случится результативная ничья

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      Рейтинг: +10

      Lord05 > sir_Alex 19 июля 2015, 14:37

      Так оно и будет

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > sir_Alex 19 июля 2015, 15:01

      неплохо бы

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      Рейтинг: +254

      Vector 19 июля 2015, 13:47

      Дзюбе не идет цвет формы...

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      Рейтинг: +159

      КПР 19 июля 2015, 13:45

      У ментов в сосоставе 4(!!!!) коренных ПИТЕРСКИХ воспитанника. Какой хитрый тренеришка у мешков-ментушек.хи-хи.

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      Рейтинг: +27

      Eleron > КПР 19 июля 2015, 14:09

      Зато у Зенита в составе нет ни одного коренного! )))

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