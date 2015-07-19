Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к переходу в "Сток Сити". По информации Sunday Mirror сделка должна быть оформлена в ближайшее время, а сумма трансфера составит 13,5 млн фунтов стерлингов.



Отметим, что ранее главный тренер англичан Марк Хьюз говорил о том, что клуб заинтересован в услугах 25-летнего футболиста, а сам украинец неоднократно заявлял о желании перебраться в более сильный чемпионат. В минувшем сезоне Ярмоленко был признан лучшим игроком УПЛ.



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