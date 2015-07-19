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    Ярмоленко близок к переходу в «Сток Сити»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к переходу в "Сток Сити". По информации Sunday Mirror сделка должна быть оформлена в ближайшее время, а сумма трансфера составит 13,5 млн фунтов стерлингов.

    Отметим, что ранее главный тренер англичан Марк Хьюз говорил о том, что клуб заинтересован в услугах 25-летнего футболиста, а сам украинец неоднократно заявлял о желании перебраться в более сильный чемпионат. В минувшем сезоне Ярмоленко был признан лучшим игроком УПЛ.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    19.07.2015 09:29
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 19 июля 2015, 23:41

      круто!заслужил

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 21:02

      счастливчик!

      0
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      Рейтинг: +469

      64русс 19 июля 2015, 19:31

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      Рейтинг: +50

      Viktor41 19 июля 2015, 18:53

      Андрей не испортил бы игру и в МЮ и МС.

      0
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 19 июля 2015, 18:10

      Давно пора!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:40

      А мог бы оказаться в итальянской или испанской лигах, что было бы подходящим вариантом.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:20

      хорошо

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      Рейтинг: +29

      cvanza 19 июля 2015, 15:42

      Не топ-клуб, но всё таки АПЛ

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 июля 2015, 15:28

      Хорошо

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 19 июля 2015, 14:50

      Он точно дотянет и пролетит

      0
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