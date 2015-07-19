«Манчестер Сити» отдаст 11 млн фунтов за 18-летнего футболиста

Полузащитник "Фулхэма" Патрик Робертс близок к переходу в "Манчестер Сити". The Telegraph утверждает, что сделка будет завершена в ближайшие два дня. Сумма трансфера оценивается в 11 млн фунтов, при этом ближайший сезон игрок может провести в составе "горожан" на правах аренды.



18-летний футболист провёл всего 22 матча в составе "Фулхэма" и считается одним из самых талантливых игроков в Англии.



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