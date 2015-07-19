Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» отдаст 11 млн фунтов за 18-летнего футболиста

    Полузащитник "Фулхэма" Патрик Робертс близок к переходу в "Манчестер Сити". The Telegraph утверждает, что сделка будет завершена в ближайшие два дня. Сумма трансфера оценивается в 11 млн фунтов, при этом ближайший сезон игрок может провести в составе "горожан" на правах аренды.


    18-летний футболист провёл всего 22 матча в составе "Фулхэма" и считается одним из самых талантливых игроков в Англии.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:20

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 июля 2015, 12:37

      Неужели МС столько зарабатывает, что бы столько тратить и быть в плюсе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 12:14

      Очередной англичанин) Вслед за Стерлингом и Делфом, горожане Манчестера могут приобрести Патрика Робертса! Видимо в АПЛ тоже ужесточили лимит на легионеров)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 19 июля 2015, 11:54

      У Сити вроде в полузащите и так перебор. Тяжеловато ему придется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 19 июля 2015, 11:46

      Это вряд ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 19 июля 2015, 11:45

      Берут пример с Венгера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      dokom 19 июля 2015, 11:11

      Второй черышев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      -Ванек- 19 июля 2015, 10:53

      мешки из городка манчестер мерятся пиписками))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      man_united red > -Ванек- 19 июля 2015, 15:29

      купи себе мозги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Arturros 19 июля 2015, 10:07

      У мс в команде практически нет англичанинов.Поэтому покупают не считая деньги..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Barca09-09 19 июля 2015, 09:35

      Да не надо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11