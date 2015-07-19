Видеотрансляция матча «Мордовия» - «Локомотив» на «Бомбардире»

Кто купил, те пожалели, смотреть не на что было!
Сегодня в матче 1-го тура РФПЛ в Саранске встретятся "Мордовия" и "Локомотив".
"Бомбардир.ру" предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - "Локомотив". Комментатор - Андрей Ерофеев. Присоединяйтесь!