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    Видеотрансляция матча «Мордовия» - «Локомотив» на «Бомбардире»

    Сегодня в матче 1-го тура РФПЛ в Саранске встретятся "Мордовия" и "Локомотив".

    "Бомбардир.ру" предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - "Локомотив". Комментатор - Андрей Ерофеев. Присоединяйтесь!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 17:40
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 19 июля 2015, 20:10

      Кто купил, те пожалели, смотреть не на что было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Bobus 19 июля 2015, 19:37

      убыточное мероприятие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 19 июля 2015, 19:23

      Сопкастом пользовался, пользуюсь и буду пользоваться!
      В топку бомбардир трансляции)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      aseke25 19 июля 2015, 19:19

      .,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      pin_y 19 июля 2015, 18:53

      А где видео???!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > pin_y 19 июля 2015, 18:57

      Нужно перейти на сайт бомбардир.ру, там выбрать нужный матч, и потом уже перейти на вкладку видео..
      Система епрст..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 19 июля 2015, 18:53

      А хоть кто-нибудь, хоть один матч оплачивал на бомбардире? Работает вообще?)))

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 19 июля 2015, 18:20

      Мордва победит масквабад))

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 19 июля 2015, 18:08

      Ничья...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      l1l1 19 июля 2015, 18:03

      Локо победит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Klasse 19 июля 2015, 17:48

      этот [кю] нужно на кабельных шифрованых порноканалах показывать с категорией 21+

      0
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