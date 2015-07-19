Стоунс: «Меня в «Эвертоне» все устраивает»

Защитник «Эвертона» Джон Стоунз, на которого претендует «Челси», заявил, что всем доволен в мерсисайдском клубе.
«Меня в «Эвертоне» все устраивает. Сейчас моя задача – застолбить место в стартовом составе команды. Надеюсь, это поможет мне вновь попасть в сборную.Мне нужно продолжать учиться у таких игроков, как Ягиелка, и прогрессировать в клубе», – сказал Стоунз.
Напомним, «Эвертон» отказался продавать Стоунза в «Челси» за 20 млн фунтов, после чего теперь «Челси» готов повысить свое предложение до 30 млн, что сделает Стоунса самым дорогим английским защитником в истории.
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