Стоунс: «Меня в «Эвертоне» все устраивает»

Защитник «Эвертона» Джон Стоунз, на которого претендует «Челси», заявил, что всем доволен в мерсисайдском клубе.

«Меня в «Эвертоне» все устраивает. Сейчас моя задача – застолбить место в стартовом составе команды. Надеюсь, это поможет мне вновь попасть в сборную.Мне нужно продолжать учиться у таких игроков, как Ягиелка, и прогрессировать в клубе», – сказал Стоунз.