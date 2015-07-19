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    Стоунс: «Меня в «Эвертоне» все устраивает»

    Защитник «Эвертона» Джон Стоунз, на которого претендует «Челси», заявил, что всем доволен в мерсисайдском клубе.

    «Меня в «Эвертоне» все устраивает. Сейчас моя задача – застолбить место в стартовом составе команды. Надеюсь, это поможет мне вновь попасть в сборную.Мне нужно продолжать учиться у таких игроков, как Ягиелка, и прогрессировать в клубе», – сказал Стоунз.
    Напомним, «Эвертон» отказался продавать Стоунза в «Челси» за 20 млн фунтов, после чего теперь «Челси» готов повысить свое предложение до 30 млн, что сделает Стоунса самым дорогим английским защитником в истории.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 08:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 20 июля 2015, 08:09

      а чукчу не устраивает, что ты в эвертоне

      1
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:21

      хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 13:28

      Прям таки всё?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +171

      Romeo 777 19 июля 2015, 11:28

      Обычно многих всё устраивает, когда ими кто-то начинает интересоваться, но в определённый момент уходят помахав рукой.

      0
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      Рейтинг: +148

      alexov222 19 июля 2015, 10:31

      у талантливого парня еще все впереди. незачем ему идти к жозику на лавку, гробить свою карьеру футболиста

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 09:24

      подколол Жозе!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > cska plus 19 июля 2015, 09:26

      моуриньо молодец!! любит унижать лицемеров!! вот бы его в лестер!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > Leicester City 19 июля 2015, 09:27

      привет дружище, чё тебе не спится?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > cska plus 19 июля 2015, 09:28

      здравствуй друг!! 8 часов это не ранняя утро!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > Leicester City 19 июля 2015, 10:23

      он не пойдёт в Лестер! А почему Лестер, уважаешь?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > cska plus 19 июля 2015, 10:28

      да!! крутой тренер!!

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 19 июля 2015, 09:22

      Правильно мыслит)
      Ему лучше остаться в Эвертоне.

      0
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      Рейтинг: +29

      Pride of Manchester 19 июля 2015, 08:55

      Правильный ход мыслей !Отсылай куда подальше жозефину и ее синий автобус

      4
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Pride of Manchester 19 июля 2015, 09:08

      мю середняк и мешок!! а теперь думай над смыслом этих слов

      6
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      Рейтинг: +357

      alik4 > Pride of Manchester 19 июля 2015, 12:30

      смотрите кто заговорил глор середника да еще и мешка да простят меня истинные фанаты мю

      1
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