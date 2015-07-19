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    Ромеро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший голкипер "Сампдории" Серхио Ромеро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". В ближайшее время 28-летний аргентинец пройдет медобследование в Сиэтле, где проживают манкунианцы во время предсезонного турне по Северной Америке.

    В новом клубе Ромеро будет зарабатывать около 2 млн евро в год. Отметим, что голкипер достанется англичанам бесплатно, поскольку срок его контракта с "Сампдорией" истек 1 июля.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 08:10
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 03:55

      Чё это все удивляются этому трансферу? Всё логично, Де Хеа уходит(не этим, так след.летом), а Ромеро достается бесплатно! Вальдес тоже наверное уйдет!

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 19 июля 2015, 21:29

      вратарь хороший. не знаю почему многие болельщики Великого Титана МЮ против его перехода

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 16:44

      Если Ромеро перейдет в Ман.Юнайтед, то Виктору Вальдесу надо будет паковать чемоданы! Де Хеа вроде как остается, да и Линдегорд не торопится уходить из Ман.Юнайтед) Значит, третий лишний это экс-вратарь Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +60

      Барабуля > alessios1990 19 июля 2015, 17:53

      Вальдес вроде как с Валенсией уже договорился

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Барабуля 19 июля 2015, 18:16

      А, ну тогда все понятно)

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:23

      хорошо

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      Рейтинг: +95

      Apxangel 19 июля 2015, 14:43

      мумушня прям "усиляется"... теперь ЛЧ точно возьмут))))...

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b > Apxangel 19 июля 2015, 15:44

      А лузерпуль 7 или 8 место?

      4
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Apxangel 19 июля 2015, 16:02

      Барса или Реал разгромит мумушню опять. Или Бавария выбьет на стадии 1-4 финала.

      1
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      Рейтинг: +95

      Apxangel > AlexanderP622 20 июля 2015, 11:28

      Им бы ещё в группу для начала попасть )))...

      1
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      Рейтинг: +95

      Apxangel > The_BESTolo4b 20 июля 2015, 11:29

      муму переименовали??? Буду знать)))... А Ливерпуль будет пробиваться в топ 4...

      1
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      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL > Apxangel 21 июля 2015, 15:31

      да хоть бы в зону ЛЕ Ливерпулю попасть... какой там в 4 ...

      0
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      Рейтинг: +95

      Apxangel > mr ReDeviL 21 июля 2015, 17:12

      Детский юмор не понимаю...

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      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL > Apxangel 22 июля 2015, 10:32

      к сожалению это не юмор...это реальность... суровая реальность Ливерпульского середнячка)

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      Рейтинг: +424

      Ololoev 19 июля 2015, 13:14

      NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 19 июля 2015, 12:00

      Не понимаю этот трансфер. Если только суть в том, что бесплатно.

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      Рейтинг: +12

      PaRaVoz93 19 июля 2015, 11:25

      А Де Хея то уходит?

      0
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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 19 июля 2015, 11:08

      Ну, бесплатно взять можно и даже стоит.

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      Рейтинг: +113

      FC BARCE-10-NA 19 июля 2015, 10:47

      Не плохой голкипер этот Серхио. Нынче МЮ взрывает трансферный рынок.Только вам нужен топ форвард.

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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 > FC BARCE-10-NA 19 июля 2015, 12:39

      Да и центральный топ защитник крайне необходим.

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