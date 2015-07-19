Чё это все удивляются этому трансферу? Всё логично, Де Хеа уходит(не этим, так след.летом), а Ромеро достается бесплатно! Вальдес тоже наверное уйдет!
Бывший голкипер "Сампдории" Серхио Ромеро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". В ближайшее время 28-летний аргентинец пройдет медобследование в Сиэтле, где проживают манкунианцы во время предсезонного турне по Северной Америке.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.