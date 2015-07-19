Бывший голкипер "Сампдории" Серхио Ромеро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". В ближайшее время 28-летний аргентинец пройдет медобследование в Сиэтле, где проживают манкунианцы во время предсезонного турне по Северной Америке.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: В новом клубе Ромеро будет зарабатывать около 2 млн евро в год. Отметим, что голкипер достанется англичанам бесплатно, поскольку срок его контракта с "Сампдорией" истек 1 июля.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.